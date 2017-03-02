Dördüncü cemre sandığa düşecek

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ve parti yöneticileri ile birlikte Hereke’ye çıkarma yaptı, vatandaşlardan ‘evet’ için destek istedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 16 Nisan’da yapılacak referandum öncesinde parti çalışmaları kapsamında Yukarı Hereke’de vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ve ilçe yöneticileri ile İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Alçık’ın da katıldığı program kapsamında Başkan Baran ve beraberindekiler Yukarı Hereke’nin ileri gelen isimleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Başkan İsmail Baran, “Sizler AK Partimize her zaman gereken desteği vermişisinizdir. Yine vereceğinizden eminim” ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ SONLARI OLDU

“Milletçe biz artık geçmişte yaşadığımız o sıkıntıları çok iyi biliyoruz” diyen Başkan İsmail Baran, “15 Temmuz'da tanklarla sokakları işgal etmeye, milletin iradesine darbe vurmaya çalışanlar ile 28 Şubat'ı planlayanların hedefiyle aynıydı. 100 sene önce Anadolu’yu işgal eden kuvvetler, belli zihniyetlerini arkalarında bıraktılar. Çok şükür 15 Temmuz onların sonu oldu. Şimdi Türkiye olarak ayağımızdaki prangalardan kurtulma vakti gelmiştir.

ONLARI SANDIĞA GÖMECEĞİZ

16 Nisan’da da onları sandığa gömeceğiz. İlk cemre düştü, ikinci cemre suya, üçüncü cemre toprağa düşecek. Dördüncü cemre inşallah 16 Nisan'da sandığa düşecek” ifadelerini kullandı. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem de 16 Nisan’daki referandumun önemine değindi. Başkan Baran ve beraberindekiler daha sonra ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Evinde tedavi görenlere ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan İsmail Baran, çocukları da unutmadı ve onlara oyuncak dağıttı.