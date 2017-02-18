Dört takım ligi aynı puanda bitirebilir

Bu durumda 4 takımın ligde kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumuna bakılacak, ilk iki sırayı alacak takım Play-Off’a yükselecek. Dört takımın kendi arasındaki maçlarda Kireçocakları ile Karamürselspor’un diğer takımlar göre üstünlüğü var. Esenspor’un mağlup olması halinde, üç takımın ligi aynı puanda bitirmesi halinde de yine avantaj Kireçocakları ile Karamürselspor’da bulunuyor.
4 TAKIMIN KENDİ ARALARINDA OYNADIĞI MAÇLAR:
Esenspor:0 Karamürselspor:2
Kullarspor:2 Kireçocakları:3
Esenspor:1 Kullarspor:1
Esenspor:3 Kireçocakları:3
Karamürselspor:4 Kullarspor:2
Karamürselspor:0 Kireçocakları:2
Karamürselspor:2 Esenspor:1
Kireçocakları:3 Kullarspor:2
Kullarspor:1 Esenspor:0
Kireçocakları:2 Esenspor:3
Kullarspor:1 Karamürselspor:0
Kireçocakları-Karamürsel:?
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