Dört takım ligi aynı puanda bitirebilir

1.Küme C Grubu’nda Kireçocakları ile Karamürselspor arasında oynanacak maçın berabere bitmesi Beraberlik halinde, Esenspor’un da kazanması durumunda 4 takım ligi aynı puanda bitirecek.

Bu durumda 4 takımın ligde kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumuna bakılacak, ilk iki sırayı alacak takım Play-Off’a yükselecek. Dört takımın kendi arasındaki maçlarda Kireçocakları ile Karamürselspor’un diğer takımlar göre üstünlüğü var. Esenspor’un mağlup olması halinde, üç takımın ligi aynı puanda bitirmesi halinde de yine avantaj Kireçocakları ile Karamürselspor’da bulunuyor.

4 TAKIMIN KENDİ ARALARINDA OYNADIĞI MAÇLAR:

Esenspor:0 Karamürselspor:2

Kullarspor:2 Kireçocakları:3

Esenspor:1 Kullarspor:1

Esenspor:3 Kireçocakları:3

Karamürselspor:4 Kullarspor:2

Karamürselspor:0 Kireçocakları:2

Karamürselspor:2 Esenspor:1

Kireçocakları:3 Kullarspor:2

Kullarspor:1 Esenspor:0

Kireçocakları:2 Esenspor:3

Kullarspor:1 Karamürselspor:0

Kireçocakları-Karamürsel:?