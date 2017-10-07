Dost Meclisi’ne Meriç konuk oldu

Önceki akşam dernek merkezinde gerçekleşen Dost Meclisi toplantılarının 9’ncuna İzmit Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Hale Meriç konuşmacı konuk olarak katıldı.

Özellikle, derneğin bayan üyelerinin ilgi gösterdiği Dost Meclisi toplantısında konuşma yapan İzmit Belediye Meclis Üyesi Meriç, derneğin üyesi ve mübadil bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğini belirtti: “Buraya gelirken, kendimi evime geliyor gibi hissediyorum.” dedi. CHP’li üyeler olarak İzmit Meclisi’nde muhalefet görevinde bulunduklarını belirten Meriç, şöyle konuştu: “İzmit Belediyesi’nin yaptıkları işleri muhalefet olarak takip ediyoruz. İyi çalışmaları takdir ediyor, yapılan yanlışlara da muhalefet ediyoruz. İktidar ve muhalefet meclis üyeleri birlikte İzmit’e hizmet için uyum içinde çalışıyoruz. İzmit’in en önemli sorunu kuşkusuz trafiktir. Bu sorun, çileden öte bir hale geldi. Tramvay gerekliydi ama güzergahı tartışılır. Bekirpaşa’daki alt yapı çalışmaları esnafları büyük sıkıntı içine sokuyor. Yapılan işlerde güvencemiz kalmadı.”

İzmit Belediye Meclisi’nin Dost Meclisi toplantısına katılan Hale Meriç, konuşmasının son bölümünde balkan ülkelerine yapılan ziyaretlerle ilgili izlenimlerini anlattı.

Meriç’e teşekkür plaketi veren Batı Trakya Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Bodur, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yapacakları etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

SÜRPRİZ YAŞGÜNÜ:

9.Dost Meclisi toplantısının ardından Batı Trakya Türkleri Derneği yöneticisi Yüksel Öztürk ve Gençlik Kolları Başkanı Naim Köse’nin yaşgünleri kutlandı. Enerjisa da vardiya sorumlusu olarak görev yapan 43 yaşına giren Yüksel Öztürk ile Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık Bölümü öğrencisi Batı Trakyalı 23 yaşına giren Naim Köse için sürpriz yaş gününde mütevazı bir kutlama yapıldı.

