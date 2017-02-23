Dostluk kardeşlik adına elimizi uzattık

Aslında Karacabey’deki ilk maçta her şey çok güzel başlamış, öyle de devam ediyordu. Maçtan önce kulübü ve taraftar derneğini ziyarete giden Özgür Taşkıran samimi bir yaklaşım görmüştü. Yapılan görüşme olumlu geçmiş, Karacabey yönetimi ve taraftar grubu 100 kişilik kontenjanı 500’e çıkarmıştı. Maç öncesinde ve sırasında stadyumda bırakın en küçük bir fevri davranışı tam tersi iki takım taraftarı dostluk gösterisi sunuyordu. Sahada sıkı bir mücadele vardı ve Kocaelispor 4-3’lük skorla kazanan taraf olmuştu. Karacabey taraftarı maç bitimi Yeşil-Siyahlı takımı alkışlamaya hazırlanıyordu ki, malum Burak Süleyman kardeşimin bir anlık gafletiyle ortalık karıştı.

YASAK KARARI DOĞRU DEĞİLDİ

İddia ediyorum, Burak o hareketi yapmamış olsaydı öncesi ve sırasında olduğu gibi maç bitiminde de dostluk görüntüleri yaşanacaktı. İl Spor Güvenlik Kurulu geçtiğimiz günlerde maç bitimi yaşanan olayları dikkate alarak, iki takım taraftarı arasında husumet var düşüncesiyle rövanş maçıyla ilgili misafir takıma yasak kararı aldı. Karacabey’de yaşananları iyi bilmeden, sadece maç bitiminde olup bitenlere bakarak alınan bu karar yanlıştı. Nitekim Hodri Meydan Grubu lideri Özgür Taşkıran, “İlk maçta bize yardımcı oldular, Karacabey taraftarıyla bir sorunumuz yok” diyerek, İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan kararlarını gözden geçirmelerini, yasağı kaldırmaları isteğinde bulundu.

KAPILARIMIZ MİSAFİRLERE AÇIK

Kocaelispor yönetimi de aynı görüşteydi, hatta gelmeleri durumunda Karacabey taraftarından ücret alınmamasına yönelik bir düşünce bile oluştu. İki takım taraftarı arasında bir husumet olmadığı bir gerçek. İlk maçta yaşananların nedeni de ortada. Bireysel bir davranışla iş o boyuta gelmiş. Bu durumda bu haftaki maçla ilgili misafir takıma yasak getirmeye gerek yok. Sonra Kocaelispor köklü, örnek bir kulüp, taraftar grubu da Türkiye’nin öncülerinden. Böyle bir kulübe, taraftar grubuna tüm misafirlerine kapıları sonuna kadar açmak yakışırdı. Öyle de yaptı. İl Spor Güvenlik Kurulu’nun son kararı ne olursa olsun Kocaelispor Kulübü ve Hodri Meydan Grubu bence sporda dostluk, kardeşlik adına elini uzatmış, üzerine düşeni yapmıştır.

Karamürselspor’a çok sevindim; Kullarspor kendi etti kendi buldu

Bu sezon 1.Küme’deki şampiyonluk ve Play-Off yarışı oldukça çekişmeli geçti. Özellikle C grubunda kimlerin Play-Off’a kalacağı merak konusuydu, zira 4 takım son haftaya kafa kafaya girmişti. Gözler Kiraçocakları-Karamürsel maçındaydı. Zira bu maçı kazanan vize alacak, kaybeden dışarda kalacaktı; beraberlik ise iki takımı birden sevindirecekti. Karamürsel iki kez yenik duruma düştüğü maçta son dakika golüyle beraberliği kurtarınca, bu sonuç iki takımı Play-Off’a çıkardı. Tek umudu bu maçtan bir kazanan çıkmasına bağlı olan Kullar, o son dakika golüyle yıkıldı.

HİÇ AH VAH ETMESİNLER

Sonuçta 4 takım ligi aynı puanda bitirdi ve dörtlü averajla sonuç belirlendi. Böylesi çok az görülürdü. Kullar gibi Esenspor da dörtlü averajla devre dışı kaldı. Play-Off’un kapısından dönse de Esenspor başarılı bir sezon geçirmiştir. İlçeyi temsil eden Karamürselspor’un Play-Off’a kalıp Süper Lig umudunu sürdürmesine çok sevindim. Çok sevdiğim İsmail Kuvancı’nın çalıştırdığı Kireçocakları’nı da kutluyorum. Averajla işi kaçıran Kullarspor hiç ah vah etmesin, hele kimseye kızmasın. Çünkü kendileri etti, kendileri buldu. Kirazpınar ile oynadıkları maçta son anlara 2-1 önde girmişlerdi, kazanmış olsalar işleri son maça bile kalmayacaktı. O maçta yaşanan olaylardan hükmen yenik sayılmanın faturasını ağır ödediler. Bir anlamda sahada kazanıp dışarda kaybettiler, koca sezonun emeğine yazık ettiler.

Sınavı geçme sırası İhsaniyespor’da

Geçtiğimiz sezon Nusretiye ile İhsaniyespor arasında Gölcük’te oynanan ilk maç ev sahibi takım taraftarının neden olduğu olaylar nedeniyle yarıda kalmıştı. Derbent sahasındaki rövanşla ilgili kamuoyunda ciddi bir kaygı oluşmuştu. Köşemden Nusretiyespor camiasına çağrı yapmış, “Kötülüğe kötülükle karşılık verirseniz sizin onlardan farkınız kalmaz ve ilk taşı sen attın ben attım diye başlayacak süreçte birbirinize düşman olursunuz. Ama kötülüğe iyilikle cevap verirseniz hem karşı tarafı utandırır, hem de sporda kin, nefret ve intikamın yeri olmadığı mesajıyla doğrunuzu yaparsınız” demiştim. Çok şükür o maçta en küçük bir olumsuzluk yaşanmadı, Nusretiyespor camiası sınavı geçti.

ŞAMPİYONU ALKIŞLAMAK YAKIŞIR

İki takım bu sezon Süper Lig’de aynı gruptaydı ve Derbent’teki ilk maçta Nusretiye ev sahipliğini en güzel şekilde yaptı. Bu hafta yani yarın rövanş var. Kavaklı’daki maçın sonucu İhsaniyespor’u ilgilendiriyor. Kazanırsa bir ihtimal Play-Off’a kalabilir. Nusretiye takımı maça şampiyon unvanıyla çıkacak. Buradan İhsaniyespor camiasına çağrımızı yapalım. Nusretiye iki kez sınavı geçti, şimdi sıra Siyah-Beyazlılara geldi. Maçta en küçük bir olumsuzluk yaşanmaması gerekiyor. Bunun dışında ben İhsaniyesporluların şampiyon rakibi sahaya çıkarken alkışlamalarını da bekliyorum, bunu yapacaklarına inanıyorum.

Gölcükspor için gerçekçi hedef

Beylerbeyi galibiyetinin ardından yapılan açıklamalara baktığımızda Başkan Ahmet Şahin Sancaktepe’yi yenemedikleri için şampiyonluk şanslarının kalmadığını söylüyor, teknik patron Yusuf Tokuş ise 3-4 maçlık seriyle şampiyonluk potasına girebileceklerini belirtiliyor. Gölcük bir maç fazlasıyla liderin 8 puan gerisinde, üzerinde 3 takım var. Olmayacak bir iş değil mutlaka ama çok zor olduğu da ortada. Kırmızı-Siyahlılar için Play-Off gerçekçi hedef gibi duruyor. Başkan Şahin, “Kocaelispor şampiyon olsun, biz Play-Off’taki rakiplerle baş ederiz, ikimiz birden çıkarız” diyor. Sanıyorum ki hepimizin gönlünden geçen bu. Bu olasılığın gerçekleşme ihtimali hiç de az değil.