Down Kafe’de glütensiz ürünler

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği yönetim kurulu üyeleri Down Kafe’yi ziyaret ederek glütensiz ürünlerden yeme fırsatı elde etti.

Ziyarete; Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Kuşçuoğlu Atar ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Dernek üyelerini Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birim Sorumlusu Elif Aslan karşıladı.

İzmit Belediyesi’nin down sendromlu bireyler için yürüttüğü proje hakkında bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birim Sorumlusu Elif Aslan, “Rehabilitasyon merkezi ve iş okullarında velilerle toplantı yaptık. Servis Komisi Eğitimi ile ilgili bilgi verdik. Detaylı olarak konuları anlattık. Projeyi İşkur ile ortaklaşa yürütüyoruz. Günlük 25 TL para kazanacakları servis komisi eğitim sertifikalı eğitimimiz devam ediyor. İstihdam konusunda sertifika almaları yaralı olacak. Belli kurumlarla konuşarak engelli çocuk istihdamına destek sağlayacağız. Amacımız çocukların sosyalleşmesi, eğitim alması ve istihdam sağlanması. Bir alanda becerileri olsun istiyoruz. Kursumuz 10 Temmuz’da başladı, 6 Eylül’de bitecek. Kursumuz hafta içi her gün devam ediyor. Kurstan sonra Down Kafe’de dönüşümlü olarak uygulamalı çalışıyorlar.

STK’LARDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Kursta 13 down sendromlu birey eğitim alıyor. Kurslar İnci Arslan tarafından veriliyor. İzmit Belediyesi’ne ait olan Down Kafe 12 Temmuz’da açıldı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birimi’ne bağlı olarak hizmet veriyor. Diğer kafelerden tek farkı down sendromlu çocukların görev yapması. Sadece Pazar günleri kapalıyız. Sıcak ve soğuk içecekler, glütensiz ürünler, tost çeşitleri, pastalar, su böreği ve poğaça çeşitleri yer alıyor. İçecek fiyatları 1 TL-5 TL arasında, yiyecekler 1,5 TL - 9 TL arasında değişiyor. Sabah 7.30 akşam 19.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Kafede 3 personel ve dönüşümlü olarak 13 down sendromlu çocuk çalışıyor. Toplumda farkındalık yaratmak için hayata geçirilen sosyal projemize toplumda güçlü bir etki yaratmak amacıyla tüm sivil toplum kuruluşlarının da desteklerini bekliyoruz. Kafemiz Belsa Plaza, B Blok, zemin kat adresinde hizmet veriyor” dedi

NEVZAT DOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Kuşçuoğlu Atar, “Çölyak hastaları olarak glutensiz ürün bulmak istiyoruz. Meclis tatilinden sonra mecliste isteklerimizi tekrar ileteceğiz ve dernek olarak çalışmalara katılacağız. Bu güne kadar gerçekleşen gelişmelerden dernek olarak mutluyuz. 6 yılık hayallerimiz gerçekleşti. Gerçekleşmeye devam edecek. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Merkezde Down Kafe açıldığı için çok sevinçliyiz. Sık sık Down Kafe’ye gelerek glutensiz ürünler yeme fırsatı bulacağız. Herkesi davet ediyoruz. Toplantı ve etkinliklerimiz için de bu kafeyi kullanacağız. Bu ürünleri yapan Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği üyemiz Çölyak hastası Zelal Demir’e teşekkür ediyoruz” dedi. Down Kafe’de Zelal Demir’e tarafından glütensiz pasta, tatlı ve tuzlu kurabiyeler yapılıyor.

Ayşegül Kalaycı