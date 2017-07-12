Down Kafe'yi Bilal Erdoğan açtı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Belsa B Blok girişinde yaptırılan Down Kafe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Bilal Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın ev sahipliğindeki açılışa Bilal Erdoğan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Ak Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz,TÜGVA İl Temsilcisi Yusuf Yazıcı,AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, İl Müftüsü Yusuf Doğan,İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Ak Parti İl ve ilçe kadın kolları başkanlarıyla kalabalık bir topluluk katıldı. Açılışta İzmit Belediyesi Engelsiz Ritm Grubunun gösterisi büyük ilgi gördü.

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EN İYİ BEN ANLARIM

Açılışta konuşan Başkan Doğan, “2003 yılından beri alt komisyonunda benimde bizzat görev yaptığım, engelli yasasının çıkarılmasında önemli çalışma yapıldı. Bir engelli dostu olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat direktifleriyle Cumhuriyet tarihinde engellilerimizin çok farklı kazanımları ve yaşamlarıyla ilgili engelsiz çalışmalar başladı. Bugüne kadar şehrimizin bir çok yerinde bu yasanın gereklerini yapma konusunda çalışmalar yapıldı. Bir engelli dostu belediye ve belediye başkanı olarak bizler de önemli çalışmalar yaptık. Daha yapacak çok işimiz var. İŞKUR ile engellilerin özellikle istihdamı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Down Sendromlularımızda var. Bir çocuk doktoru olarak bir çok annenin belki de ilk duyacağı teşhisi söylemiş biriyim. O andaki duyguları, o andaki birden bire belki de ilk planda hayal kırıklığı olarak görülse de bazı yaşamsal kareleri iyi hatırlayan biriyim. Allah öyle güzel hediyeler gönderiyor ki. Bu kardeşlerimiz gerçekten çok güzeller. Bebekliklerinden büyüyünceye kadar her bir dönemleri harika. Onlar bizim yaşam enerjimiz, bize emanet. Onlar için çok güzel çalışmalar yaptık İşte ritim grubumunuz seyrettiniz. Ama bir de kafemiz lazımdı. Öylesine bir yer olmalıydı ki, şehir merkezinde gidip gelebilecekleri kolay bir yer olmalıydı.

CUMHURBAŞKANIMIZ İLHAM KAYNAĞIMIZ

Bugün gururla, belki mütevazi, anlamı yüksek bir yeri açmanın heyecanı içindeyiz. Bize sosyal belediyecilikte ilham kaynağımız olan başta cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, hükümetimize, bakanlarımıza çok teşekkür ederiz. Bilal Erdoğan Beye, bir kez daha bu motivasyonuyla buralara kadar gelip destek olduğu için teşekkür ederim.

EN BÜYÜK TEŞEKÜR ANNELERE

En büyük teşekkürü de annelerimize ediyorum. Annelerin hakkı ödenemez. Onların evlatları için yaşadığı, yemeden içmeden, gece gündüz yavrularımıza kol kanat gerdiğini en iyi bilenlerdenim. Babalarında katkısı vardır ama annelerin hakkı babalardan daha fazladır.. Allah anaların yüreğine acı düşürmesin. Evlatlarının hep güzel günlerini görsünler. Önümüzde 15 Temmuz’un yıl dönümüz de var. Uhud’dan, Malazgirt’e, Çanakkale’ye Kurtuluş Savaşına ve en son 15 Temmuz’a ve halen şu anda bu vatanda yaşamamıza sahip olduğumuz değerlerle yürümemize sebep olan şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gazilerimize güzel ömürler, sağlık sıhhat dinliyorum. Down Kafemiz şehrimize, yavrularımıza, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

ENGELLİLER BEREKETİMİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da açılışta, “Engelliler, bizim hayatımızın bereketidir. Onlara ne kadar güzel hizmet edersek, o kadar bereketimiz artacaktır. Onların derdi bizim derdimiz, onların mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Bu güzel kafemiz, engellilerimize ve İzmit’imize hayırlı olmasını diliyorum. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan e ekibini bu güzel projelerinden dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

GÜÇLENMEMİZİ İSTEMİYORLAR

Bilal Erdoğan da açılışta yaptığı konuşmada, “Geçtiğimiz dönemde burada TÜGVA’nın açılışına geldiğimizde, Başkanımız Down Kafe'nin açılışını yapacaklarını söylemişlerdi. Bizde bu önemli açılışa katıldık. Bu toprakların üzerinde çok planları olanlar var, bizim güçlendiğimizi görmek istemeyenler var. Biz güçlendiğimiz zaman zorbaların oyununu bozuyoruz. Onun için bizim güçlenmemizi istemiyorlar. Bütün şehitlerimizi minnetle anıyorum. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine bu anlamlı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

SOSYAL YAŞAMLA İÇ İÇE OLACAKLAR

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da, “Engelliler nüfusumuzun yüzde 12’sini oluşturmakta. Onların sorunlarına çözüm üretmek bizlere düşmektedir. Bu amaçla belediyelerimizin ve bakanlıklarımızın yürüttüğü önemli çalışmalar var. Engellilerin hayat tarzını ortaya koyabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Down Cafe’ye gelen engelli kardeşlerimiz bu sayede sosyal yaşamla iç içe olacaklar. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan çalışmasından ötürü teşekkür ediyorum. Bu cafenin örnek oluşturmasını diliyorum” ifadelerini kullandı

Şennur YILDIZ

Konuşmaların ardından Down Cafe’nin açılışı yapıldı.