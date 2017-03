Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Günü kapsamında İstanbul’a bir gezi programı gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında ‘’Farkımız artı bir kromozom‘’ sloganıyla İstanbul’a bir kültür gezisi gerçekleştirildi. Down sendromlu bireyler aileleriyle birlikte İstanbul Koç Müzesi ve Panorama 1453‘ü ziyaret etti.

Gezi kapsamında 25 down sendromlu birey, aileleriyle birlikte geziye katıldı. İlk başta İstanbul Koç Müzesini ziyaret eden katılımcılar, daha sonra Panorama 1453‘e giderek İstanbul’un Fethini panoramik olarak görme imkanı buldu.

Engelli olmayan diğer bireyler ile farkındalık oluşturan projede down sendromlular geziden oldukça memnun kaldı.