Kocaeli12 °C

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Down Sendromlu çocuklardan Emekli Evleri'ne ziyaret 
Down Sendromlu çocuklardan Emekli Evleri'ne ziyaret 

Down Sendromlu çocuklardan Emekli Evleri'ne ziyaret 

Down Sendromlu çocuklar, İzmit Belediyesi Emekli Evlerini ziyaret etti.

A+A-

Down Sendromlu çocuklar, emekli evlerindeki yaşlıları ziyaret edip ellerini öptü, hal hatırlarını sorup sohbet ettiler. Büyüklerine karanfiller de veren Down Sendromlu çocukların sürpriz ziyareti emekli evi sakinlerini oldukça mutlu etti. Çocuklara ziyaretleri için teşekkür eden yaşılar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdiler.

Bu haber toplam 76 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.