Down Sendromlu çocuklardan Emekli Evleri'ne ziyaret
Down Sendromlu çocuklar, İzmit Belediyesi Emekli Evlerini ziyaret etti.
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Down Sendromlu çocuklar, emekli evlerindeki yaşlıları ziyaret edip ellerini öptü, hal hatırlarını sorup sohbet ettiler. Büyüklerine karanfiller de veren Down Sendromlu çocukların sürpriz ziyareti emekli evi sakinlerini oldukça mutlu etti. Çocuklara ziyaretleri için teşekkür eden yaşılar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdiler.
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Etiketler : Down Sendromlu çocuklar, Emekli Evleri
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