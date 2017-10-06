Down Sendromlu çocuklardan Emekli Evleri'ne ziyaret 

Down Sendromlu çocuklar, emekli evlerindeki yaşlıları ziyaret edip ellerini öptü, hal hatırlarını sorup sohbet ettiler. Büyüklerine karanfiller de veren Down Sendromlu çocukların sürpriz ziyareti emekli evi sakinlerini oldukça mutlu etti. Çocuklara ziyaretleri için teşekkür eden yaşılar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdiler.