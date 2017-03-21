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Down Sendromlular esnaf oldu, müşteri şaşırdı onlar sevindi

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Down Sendromlular esnaf oldu, müşteri şaşırdı onlar sevindi
21 Mart Down Sedromlular Günü'nde farkındalık oluşturmak isteyen Down Sendromlular bir markette tezgahın başına geçti. Karşılarında, kendileri ile ilgilenen Down Sendromluları gören müşteriler şaşırdı.

Başiskele'de bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi farklı bir uygulamaya imza attı. Kendi bünyelerinde eğitim gören Down Sendromlu çocukların da hayatın içinde bulanabileceğini, başarılı bir şekilde çalışabileceğini göstermek isteyen eğitim merkezi Gölcük ilçesinde bulunan bir market ile ortak proje hazırladı. Proje kapsamında Down Sendromlu çocuklar bir günlüğüne markette çalıştı. Şarküteri, kasap, manav reyonu ve kasada çalışan çocuklar müşteriler ile yakından ilgilendi. Müşteriler ise karşılarında Down Sendromlu çocukları karşılarında görünce önce şaşırdı. Ancak kendileri ile ilgilenen Down Sendromlu çocukların samimiyetini gören müşteriler duruma hemen alıştı. Bazı müşteriler çocuklar ile uzun süre sohbet etti.

Down Sendromlu çocuklar ile yakından ilgilenen müşterilerden Yeliz Taylan, “Önce şaşırdım. Down Sendromlu arkadaşların bu tarz yerlerde, toplum içinde yer almasını istiyoruz. Önce şaşkınlıkla yaklaştım ama bana çok güzel önerilerde bulundu. Çok güzel portakallar ve elmalar seçtik. Aramızda olmalarını istiyoruz” dedi.

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Markette alışveriş yapan ve kendisi de bir Down Sendromlu annesi olan Zerran Tunca ise, “Aramız çok iyi. Diğer çocuklarımdan çok daha sevecen ve kıskançlığımız yok. Paylaşmayı çok fazla seviyoruz. Dünya ile barışıklar. Anlaşma konusunda hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu. Down Sendromlu çocukların mutluluğu ise gözlerinden okundu.

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