DP Genel Başkanı Uysal İzmit’e geldi

Demokratik Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ilimize geldi.

Uysal saat 13.30’da partililer tarafından otoyolun Kandıra Kavşağı’nda karşılandı. Saat 14.00’te Yahya Kaptan Mahallesi’nde bir işyerinin açılışına katıldı. DP’liler, bir konvoyla Uysal’a İzmit turu attırdı. Saat 15.30’da Emex Otel’de düzenlenecek konferansta konuştu.

Yoğun katılımın olduğu panelde Genel Başkan Baş Danışmanı Murat Aydoğdu, CHP İl Başkanı Haydar Akar, İl Başkanı Cengiz Sarıbay, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, eski İl Başkanı Cem Serhat Dayanç, CHP eski Milletvekili Erol Köse, Aydınlar Ocağı Başkanı Ruhittin Sönmez, ve parti teşkilatı yer aldı.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşma yapan İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, “ Korku imparatorluğunun hüküm sürdüğü ülkemizde bu salonu dolduran ve hayır kararını açıklayan tüm katılımcıları saygıyla karşılıyorum. Genel Başkanımız Uysal’ın ‘Haksız olup hüküm süreceğime, haklı olup zerre kalmayı tercih ederim’ sözü vardır. Bende belki ömrünün sonuna kadar zerre kalacağım ama davamdan vazgeçmeyeceğim. Sıkıntı parlamenter mecliste değil, sıkıntı iktidarın zihniyetindir. Referandumda hayır için mücadele edeceğiz” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN



