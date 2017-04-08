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DP Genel Başkanı Uysal İzmit’te 

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DP Genel Başkanı Uysal İzmit’te 
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Kocaeli İl Teşkilatı’nın düzenlediği “Türkiye için Hayır” konulu panele katılmak için bugün İzmit’e geliyor. 

ŞEHİR İÇİNDE KONVOY

 DP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Uysal saat 13.30’da partililer tarafından otoyolun Kandıra Kavşağı’nda karşılanacak. Saat 14.00’te Yahya Kaptan Mahallesi’nde bir işyerinin açılışına katılacak. DP’liler, bir konvoyla Uysal’a İzmit turu attıracak. Saat 15.00’te Emex Otel’de düzenlenecek konferansta konuşacak olan DP Genel Başkanı saat 17.30’da Gölcük Esnaf Odası’nı ziyaret edecek, buradan Yalova’ya geçecek. 

MUHALEFET DAVETLİ

DP Genel Başkanı Uysal’ın katılacağı Emex Otel’deki programa, CHP, Saadet Partisi yöneticileri ile MHP içindeki muhaliflerin de davet edildiği öğrenildi. Bu toplantıda, Uysal’dan önce CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın da konuşma yapması bekleniyor.
 

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