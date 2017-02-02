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DP World Limanı'nda eylem

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DP World Limanı'nda eylem
DP World Limanı’nda, yükleme, boşaltma yapmak isteyen kamyoncular uzun süre bekletilince eylem yaptı.

Alınan bilgi ve iddialara göre, liman içinde yaşanan olayda, tırlarını bir an önce boşaltıp ya da malzemesini alarak çıkmak isteyen nakliyeciler, işlemin uzaması ve sabaha kalması üzerine eylem başlattılar. Tır ve kamyonlarını iskeleye çekerek, korna çalmaya başlayan sürücülerin eylemi, polisin çağrılmasıyla yapılan görüşmelerden sonra bitirildi. 

Mahalleli şikayetçi: Tehlikedeyiz

Liman çevresinde oturan mahalle sakinleri, korna çalma olayının birkaç gündür yaşandığını ve rahatsız olduklarını belirtip, gelen tırlara yükleme ve boşaltma yapılamadığı için araçların mahalle aralarına park edildiğini, güvenliklerinin tehlikeye düştüğünü ifade etti.

100 araçlık park var
DP World Liman yetkililerinin daha önce verdikleri bilgilerde, içerde 100 araçlık park yeri olduğu kaydedilmişti. Randevu sistemiyle çalışan limanda, yoldaki gecikmeler, ya da içerde zamanında yükleme yapılamaması gibi nedenlerle beklemeler yaşanıyor.

Binali Aslan 
 

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