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DP yönetiminde Kocaeli'den 7 kişi 

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DP yönetiminde Kocaeli'den 7 kişi 
Demokrat Parti’nin 12’nci büyük kurultayı, hafta sonu Ankara’da Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Genel Başkanlık için iki aday yarıştı. Kocaeli delegasyonunun desteklediği Gültekin Uysal, 3’üncü kez DP Genel Başkanı seçildi. 

ÜST YÖNETİME GİRDİLER

Yeniden Genel Başkan seçilen Gültekin Uysal’ın listesinden, ilimizden 7 partili DP üst yönetimine girdi. İzmitli Murat Aydoğdu, bu dönem de partinin en üst yönetim organı Genel İdare Kurulu’nda (GİK) görev yapacak. Yine ilimiz delegelerinden Mükerrem Ocakoğlu, Cem Şakoğlu, Cemil Çoruh ve Olcay Çelik, MKK’ya asil,  Uğur Saral ve Mücahit Çalık MKK’ya yedek üye seçildiler.
 

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