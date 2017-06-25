DP’de baklavalı kutlama

Demokrat Parti il binasında coşkulu bayramlaşmaya damgasını vurdu.

Eski ve yeni partililerin bir araya geldiği bayramlaşmada il başkanı Nazlıgül’den önemli bir açıklama geldi. 28 Haziran Çarşamba günü 3 otobüs ile DP Kocaeli Teşkilatı Düzce’deki adalet yürüyüşüne destek verecek.

BAŞKAN NAZLIGÜL KENDİ ELİYLE PARTİLİLERE BAKLAVA İKRAM ETTİ

DP, Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu caddesindeki parti il binasında bayram kutlaması gerçekleştirildi. DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, eşi Nurcan Nazlıgül’ün yaptığı ev baklavasını partililere kendi eliyle ikram etti. DP Kocaeli Teşkilatı 28 Haziran Çarşamba günü Düzce’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacağı adalet yürüyüşüne DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da destek verecek. Bu yürüyüşe Kocaeli teşkilatı da 3 otobüs ile katılacak.

DP İLÇE BAŞKANLARI EKSİKSİZ KALDI

Parti Genel idare kurulu üyesi (GİK )Murat Aydoğdu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, İzmit İlçe Başkanı İsmail Yazgan, Körfez ilçe başkanı Cengiz Tuğrul, Kartepe İlçe Başkanı Zafer Aktürk, Başiskele ilçe başkanı Yusuf Kaçmaz, Darıca ilçe başkanı Mehmet Davutoğlu, Gebze ilçe başkanı Üzeyir Mert, Eski il başkanı Cem Serhat Dayanç, il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden eski hareketli günlerini yakalayan DP’li ilçe başkanları parti il binasına gelirken elleri boş gelmediler. Kartepe ilçe başkanı Zafer Aktürk Maşukiye’den kasa dolusu kiraz getirerek partililere ikram etti. Partinin eski önde gelen büyüklerinin yanı sıra gençlerde bayramlaşmada il binasını doldurdu.

Şennur YILDIZ