Dr. Aydınlık'a yeni görev

Kocaeli’de uzun 7,5 yıl il sağlık müdürlüğü 2.5 yıl da Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği yapan, sonrasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Dr. Hasan Aydınlık, daha sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı.

Dr. Aydınlık önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcılığı, ardından Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, son olarak da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı yapmıştı. 694 KHK kapsamında Yeni teşkilat yasasıyla Kamu Hastaneleri Kurumunun kapatılacak olması nedeniyle tekrar Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne getirilen Hasan Aydınlık, iki hafta dolmadan 3 Ekim 2017 tarihinde görevinden alınmıştı.

Kasım ayına kadar Yıllık izne ayrılan Dr. Hasan Aydınlık’ın adı Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü içinde geçiyordu.

Aydınlık Bugün itibariyle Sağlık Politikaları Kurulu üyeliğine atandı.