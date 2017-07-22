Dr. Çeşmeci’ye veda töreni

İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 35 yıldan bu yana hekimlik yapan, sadece ilimizde değil, Marmara Bölgesi’nden de çok sayıda hastası olan Göğüs Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Suat Çeşmeci, emekli oldu.

Dr. Çeşmeci’nin emekliliği nedeniyle hastanede kendisini için bir uğurlama töreni düzenlendi.

PASTA KESTİ, PLAKET VERİLDİ

Hastane yönetiminin tam kadro yer aldığı törende, çalışma arkadaşları, hemşireler ve hastane çalışanları da katılım sağladı. İzmit Seka Devlet Hastanesi yöneticisi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, “Bugün buruk bir sevinç içerisindeyiz. Hastanemizin değerli neferlerinden olan Suat abimizin gerek kişiliği ile gerek de mesleki duruşu ile bize kazandırdıkları için teşekkür eder, sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı yaşamasını temenni ederim.” dedi.

Dr. Suat Çeşmeci’nin emekli olması nedeniyle hazırlanan video gösterisine katılanlar duygusal anlar da yaşadı. Veda töreni, hastane yönetimi tarafından verilen çiçek ve plaket takdimi sonrası hazırlanan kokteyl ile son buldu.