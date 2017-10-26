Dr. Feridun Kunak Gebze’ye geliyor

Kamuoyunun ekranlardan tanığı ünlü Dr. Feridun Kunak "Sağlıklı Yaşam Anahtarınız" konulu semineri ile Gebzelileri aydınlatacak. İzleyicilerin şikayetlerini de dinleyecek olan Dr. Kunak, daha sağlıklı bir yaşam için nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması noktasında Gebzelilere önerilerde bulunacak. 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşecek seminer 27 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Saat 19.00'da başlayacak olan seminere tüm Gebzeliler davet edildiği bildirildi.