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Dr.Kahraman’a açık teşekkür

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Yıldız ANDİÇ

Mart ayına girdik, cemreler düştü, çok soğuk bir kışın ardından artık kemiklerimiz ısınmaya başlayacak diye umut ediyorduk.Ama geçen hafta bölgemiz Romanya üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kış ortasındaki kadar soğuk günler yaşadık.

Zaten piyasaların durgun olduğu bir dönemde, bir de aşırı soğuklar yaşanınca, kent iyice hareketsizleşti. Bu dönemde, gazetenin 2’nci sayfasında İzmit’in duyarlı hemşerisi, Dr.Halil İbrahim Kahraman’ın yakın dostlarıyla birlikte gerçekleştirdiği Dubai gezisiyle ilgili anılarını yayınladık.

Dr.Kahraman’ın yazdığı, kendi çektiği fotoğraflarla renklendirdiği Dubai ve Abu Dabi ile ilgili gezi izlenimlerini gazete için derlerken, gerçekten büyük keyif aldım. Hani imkânım olsa da, ben de bir Dubai gezisi yapabilsem diye düşündüm. Okurlarımızın da bu yazı dizisini keyifle okuduklarını düşünüyorum. Dr. Kahraman ne zaman bir geziye çıksa, bu gezi ile ilgili izlenimlerini kaleme alsa, gazetede yayınlamaya hazır olduğumuzu da belirtmek ister, huzurlarınızda, bu anılarını bizimle paylaştığı için Sayın Kahraman’a açık teşekkürü borç bildiğimi belirtmek isterim.

Artık, mart ayının da son haftasına giriyoruz. Nisan başından itibaren, Ramazan’a kadar bütün düğün salonları, nikah salonları şimdiden dolu. Hele şu 16 Nisan’daki referandumu da hayırlısıyla kavgasız, gürültüsüz atlatalım, piyasaların da, hareketlenmesini bekliyoruz.

İzmit için yakın gelecekte önümüzde Ev ve Evlilik Fuarı, ardından muhtemelen mayıs ayında geleneksel Kitap Fuarı organizasyonları var. Artık her gün ağaçların bahar açtığını, çiçeklerin topraktan fırladığını, lalelerin renk renk açtığını göreceğimiz günlere geliyoruz. Düğünler başlayacak. Okullarda etkinlikler, ardından mezuniyet törenleri başlayacak. Bahar’la birlikte yeniden hayat hareketlenecek ısınacak, renklenecek.

O günler için kendinizi hazırlayın. Sağlığınıza dikkat edin,  olumsuzluklara  gözünüzü kapatıp, kendinizi sıcak ve hareketli bahar-yaz günlerine hazırlamaya başlayın. Sevgiler.

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