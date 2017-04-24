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Dragon kürek yarışları nefes kesti

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Dragon kürek yarışları nefes kesti
İzmit Belediyesi ile İzmit Su Sporları Kulübü ortaklığında Gölkay’da düzenlenen Dragon kürek yarışları nefes kesti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları çerçevesindeki Dragon festivaline 12 takım katıldı. Gün boyu devam eden ve büyük ilgi gören yarışların startını İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç verdi. Her bir takımın 18 kişiden oluşan ve zamana karşı kürek çekilerek yapılan yarışlara katılan takımlara başarı dileyen Başkan Yardımcısı Güray Oruç, ”Belediye Başkanımız il dışında olduğu için böylesine güzel bir etkinlikte aramızda olamadı. Bütün takımlara  etkinliğe renk kattıkları için teşekkür ederim. Gölkay’ın bulunduğu bu alan 8-9 yıl önce atıl vaziyetteydi. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan sayesinde burası böylesine güzel etkinliklerin yapıldığı bir yaşam alanına dönüştürüldü.

"Dünya ve Avrupa kablolu su sporları etkinliğine bile ev sahipliği yapan Gölkay, sadece ilimizden değil il dışından da büyük ilgi görmektedir. Gölkay, bundan böyle çeşitli su sporları etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek” şeklinde konuştu. 

Su Sporları Kulübü Başkanı Uğur Kaptan, Gölkay Wakeboard Tesisleri işletmecisi Özgür Yalçın, İzmit Belediye Başkanı’na etkinliğe katkıları için teşekkür etti.

DERECEYE GİRENLER

Büyük çekişme içinde geçen yarışlar sonunda birinciliği İstanbul’dan katılan Mehmet Akif Ersoy Hastanesi birinci, Ford Otosan ikinci, İZGAZ da üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan Mehmet Akif Ersoy Hastanesi’ne kupasını İzmit Belediyesin İnsan Kaynakları Koordinatörü Sevtap Cengiz, Ford Otosan’a  Jandarma Kıdemli Başçavuş Osman Ulusen, üçüncü olan İZGAZ takımına da kupasını İZGAZ Genel Müdürü Mehmet Gökalp Özkök verdi.

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