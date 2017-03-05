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DSİ Spor, 2.Lig’e yükseldi

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DSİ Spor, 2.Lig’e yükseldi
İlimizi Yalova’da yapılan 2.Lig’e terfi maçlarında temsil eden DSİ Spor bayan voleybol takımı, beklendiği gibi hedefi yakaladı.

İlk gün Sakarya Adapazarı, ikinci gün Karamürselspor’u aynı sonuçlarla 3-0 yenen Mavi-Beyazlılar bu sabah kendisi gibi 2’de 2 yapan Karabükspor karşısına çıktı. İlk seti 25-16 alan temsilcimiz, ikinci setten 25-21, üçüncü setten ise 25-19 galip ayrıldı ve 3-0’lık sonuçla Yalova grubu birincisi olarak adını 2.Lig’e yazdırdı.

Önümüzdeki yıl Bayanlar Voleybol 2.Ligi’nde ilimizi Yenikentspor ile birlikte DSİ Spor da temsil edecek. Mavi-Beyazlı ekibin 2.Lig’e çıkan kadrosunda şu isimler yer alıyor: Sena Cebeci, Beste Gül Ceylan, Sude Maral, Beyza Nur Akcan, Seval Cebeci, Bengisu Sancı, Ceren Demircioğlu, Aslı Metin, Melis Altun, Ceren Aldemir, Duygu Şahin, Simge Gülağız, Doğa Tunç

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