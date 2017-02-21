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DSİ Spor ile K.Mürsel, Yalova yolcusu

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DSİ Spor ile K.Mürsel, Yalova yolcusu
Bölgesel Lig’den 2.Lig’e terfi grup maçlarında ilimizi temsil edecek DSİ Spor ile Karamürselspor kız voleybol takımlarının grup merkezleri ve tarihleri belli oldu.

İki temsilcimiz Yalova grup merkezinde mücadele edecek. Maçlar 3-5 Mart tarihlerinde oynanacak. Gruba ayrıca Adapazarı Belediye ile Karabük Gençlik geliyor. Yalova grubundan bir takım üst tura yükselecek. DSİ Spor grubun favorisi olarak gözüküyor.

 Yeşil-Beyazlı kulübün genel kaptanı Rasim Özdil ile şube sorumlusu Ethem Olgun, Yalova grubundan zorlanmadan çıkacaklarına inandıklarını belirterek, “2.Lig’e çıkmayı sonuna kadar zorlayacağız” dedi.  Bu arada Voleybol Federasyonu’nun 2. Lig’e terfide bir grubu da ilimizi verdi. İstanbul’dan üç ve Bursa’dan bir takımın yer alacağı grup maçları 3-5 Mart tarihleri arasında Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak.

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