DSİ Spor kötü başladı

Diğer temsilcimiz DSİ Spor ise Büyükçekmece Voleybol’a konuk oldu. Yeşil-Beyazlılar ilk seti 25-23, ikinci seti 28-8, üçüncü seti ise 25-17 kaybedip salondan 3-0 mağlup ayrıldılar. Ligde bu hafta iki temsilcimiz de evinde oynayacak. İzmit DSİ, hasan Gemici Spor Salonu'nda Vakıfbank ile karşılaşırken, İhsaniyespor da 17 Ağustos Spor Salonu'nda İstanbul BBSK’yi ağırlayacak. İki maç da Pazar günü oynanacak.

