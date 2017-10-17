DSİ Spor kötü başladı
Kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde yeni sezonun startı hafta sonu verildi. Temsilcilerimizden İhsaniyespor açılış haftasını bay geçti.
A+A-
Diğer temsilcimiz DSİ Spor ise Büyükçekmece Voleybol’a konuk oldu. Yeşil-Beyazlılar ilk seti 25-23, ikinci seti 28-8, üçüncü seti ise 25-17 kaybedip salondan 3-0 mağlup ayrıldılar. Ligde bu hafta iki temsilcimiz de evinde oynayacak. İzmit DSİ, hasan Gemici Spor Salonu'nda Vakıfbank ile karşılaşırken, İhsaniyespor da 17 Ağustos Spor Salonu'nda İstanbul BBSK’yi ağırlayacak. İki maç da Pazar günü oynanacak.
Bu haber toplam 45 defa okunmuştur
Etiketler : İhsaniyespor, Kadınlar Voleybol 2.Ligi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.