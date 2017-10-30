DSİ Spor mutlu, İhsaniye üzgün

İzmit DSİ, İnegöl Çarşı deplasmanında etkili oyunla 3-0 kazanmayı bildi. Yeşil-Beyazlılar setleri 25-21, 25-15 ve 25-8 aldı. Galibiyetle tanışan temsilcimiz 7’nci sıraya çıktı. DSİ Spor bu hafta evinde Arnavutköy ile karşılaşacak. Diğer temsilcimiz İhsaniyespor ise B.Çekmece deplasmanında varlık gösteremedi. Siyah-Beyazlı ekibimiz ilk sette 4, ikincisinde 9, üçüncüsünde ise 8 sayı alabildi. Temsilcimiz bu hafta sahasında Vakıfbank ile karşılaşacak.