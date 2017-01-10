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DSİ Spor set vermedi

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DSİ Spor set vermedi
8 takımın yer aldığı Genç Kızlar Voleybol Ligi’nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Ligin favorilerinden DSİ Spor geçtiğimiz günlerde Karamürsel GHSK’nü yenerken zorlanmadı. Karamürsel 100.Yıl Spor Salonu’ndaki maçta Yeşil-Beyazlılar ilk seti 25-14, ikinci seti 25-17 ve üçüncü seti de 25-16 alarak 3-0’lık galibiyete imzasını attı.

Etkili oyunuyla dikkat çeken DSİ Spor şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu da gösterdi. Ligde heyecan yarın akşam iki maçla sürecek. Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 20.00’de İzmitspor ile Kocaeli GHSK karşılaşacak. Derince Spor Salonu’nda saat 18.30’da ise Yenikentspor- Gölcük Belediye mücadelesi izlenecek.

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