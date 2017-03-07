DSİ Spor’da büyük mutluluk

İlimizde yapılan ilk grubu geçerek Yalova’daki terfilerde mücadele etme hakkı kazanan DSİ Spor bayan voleybol takımı, burada karşısına çıkan üç rakibini de set vermeden yenip adını 2.Lig’e yazdırdı.

İlk gün Sakarya Adapazarı Belediyesi, ikinci gün Karamürselspor ve son gün Karabük ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar 3’te 3 yaparak hedefi yakaladılar. Yalova’daki terfi maçlarında takımı yönetim kurulu üyeleri ile sporcuların aileleri yalnız bırakmadı.

Takımın teknik sorumlusu Selim Balaban, Yalova’da çok iyi performans ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:

“Zaten favoriydik. Üç maçta da fazla zorlanmadan kazandık ve hedefi yakaladık. Yönetim kurulumuza, sporcularımızın ailelerine bizi olan destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımı yürekten kutluyoruz. DSİ Spor camiasına 2.Lig hayırlı olsun. Hazırlıklara hemen başlayacağız. Amacımız yeni sezon 2.Lig’de de ses getirmek olacak” DSİ Spor’un 2.Lig’e çıkmasıyla birlikte bu ligdeki temsilci sayımız ikiye çıkmış oldu. Yeni sezonda Bayanlar Voleybol 2.Ligi’nde Kocaeli ilini Yenikentspor ile DSİ Spor birlikte temsil edecek.