  • BIST 90.901
  • Altın 144,351
  • Dolar 3,6762
  • Euro 3,8857
  • Kocaeli 22 °C

DSİ Spor’da büyük mutluluk

»
DSİ Spor’da büyük mutluluk
İlimizde yapılan ilk grubu geçerek Yalova’daki terfilerde mücadele etme hakkı kazanan DSİ Spor bayan voleybol takımı, burada karşısına çıkan üç rakibini de set vermeden yenip adını 2.Lig’e yazdırdı.

İlk gün Sakarya Adapazarı Belediyesi, ikinci gün Karamürselspor ve son gün Karabük ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar 3’te 3 yaparak hedefi yakaladılar. Yalova’daki terfi maçlarında takımı yönetim kurulu üyeleri ile sporcuların aileleri yalnız bırakmadı.

Takımın teknik sorumlusu Selim Balaban, Yalova’da çok iyi performans ortaya koyduklarını belirterek şunları söyledi:

 “Zaten favoriydik. Üç maçta da fazla zorlanmadan kazandık ve hedefi yakaladık. Yönetim kurulumuza, sporcularımızın ailelerine bizi olan destekleri için teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımı yürekten kutluyoruz. DSİ Spor camiasına 2.Lig hayırlı olsun. Hazırlıklara hemen başlayacağız.  Amacımız yeni sezon 2.Lig’de de ses getirmek olacak” DSİ Spor’un 2.Lig’e çıkmasıyla birlikte bu ligdeki temsilci sayımız ikiye çıkmış oldu. Yeni sezonda Bayanlar Voleybol 2.Ligi’nde Kocaeli ilini Yenikentspor ile DSİ Spor birlikte temsil edecek.

Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSİ Spor’da büyük mutluluk07 Mart 2017 Salı 16:30
  • 1.Küme Play-Off’ta ikinci maçlar07 Mart 2017 Salı 16:28
  • Gölcük’te okullar futsal turnuvası başladı07 Mart 2017 Salı 16:25
  • Uzuntarla- Arslanbey Belediye maçının kalan süresi oynanıyor07 Mart 2017 Salı 16:21
  • Emin Karaboğa Antalya’da alkışlandı07 Mart 2017 Salı 16:17
  • Koralspor Bursa’dan iki derece ile döndü07 Mart 2017 Salı 16:15
  • Karateciler, Boğaziçi Açık’ta fırtına gibi esti07 Mart 2017 Salı 16:13
  • Judocular ses getirdi07 Mart 2017 Salı 16:10
  • Büyükşehir’den, “Spor Zirvesi” hazırlığı07 Mart 2017 Salı 16:09
  • Gölcüklü güreşçiler il seçmelerine hazırlanıyor07 Mart 2017 Salı 16:07
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti