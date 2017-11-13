DSP Ankara yolcusu

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, il binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın açıklamasında ülke ve kent gündemini değerlendirdi. Dedeoğlu, “Atatürk üzerinden politika yaparak siyasi rant elde etmek isteyenlere sesleniyorum. İleri görüşlü, çok partili rejimi kuran, köylü milletin efendisidir diyerek tarımı geliştirmeye çalışan, kalkınmayı köyden başlatan, kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ‘Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder’ diyerek eğitim ve öğretime verdiği önemi belirten Atamı rahat bırakın. Sizler bugüne gelin ve bugünü tartışın. Tartışılması gereken konuları göz ardı etmeyin. Şu anda günümüze bakarsak; eğitim-öğretim berbat durumda, eğitim yok hasbelkader öğretim yapılmaya çalışılıyor. Cumhurbaşkanımız ‘eğitimde başarısız olduk’ dedi. Doğru söze ne denir.

DSP’Yİ HİÇ KİMSE GÖZ ARDI EDEMEZ

Öğrenci ve veliler stres içinde. Hiçbir hazırlık yapılmadan sınavları kaldırdık dendi. Haziran’a kadar daha çok değişiklik olacağa benziyor. Ekonomi çökmek üzere. Ekonomi büyüyormuş nasıl büyüyor? Büyüyen bir şeyler var o da fiyatlar. Halkın alım gücü her geçen gün biraz daha azalıyor. Üretim yok, tüketim çok. Birilerini eleştirirken olmayan şeyleri olmuş gibi söylemek, karalayarak politika yapmak etik değildir. Ama maalesef herkes ağzına geleni söylüyor. Dış politika tam bir fiyasko. ABD vizede gevşiyor, yumuşuyor ile uğraşıyoruz. Bize bizden başka dost yok. AKP ve CHP den başka parti yokmuş gibi davranıyorlar. DSP Genel Başkanım Önder Aksakal’ın beyanları ulusal basın ve medyada yayınlanmıyor. İnsanlar yeni kurulacak partilere yönlendirilmeye çalışılıyor ve bir oyundur oynanıyor. 32 yıl önce kurulmuş olan ve bu ülkeyi birkaç kez yönetmiş DSP’yi hiç kimse göz ardı edemez. DSP küllerinden yeniden doğacaktır bu böyle bilinsin” şeklinde konuştu. Dedeoğlu bugün önce Ankara’da Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret ederek Anıtkabir’e çelenk koyacaklarını ardından Çankaya’da DSP’nin kuruluşunun 32’inci yıldönümünü kutlamasına katılacaklarını söyledi.

Ayşegül KALAYCI