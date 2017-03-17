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DSP Genel Başkanı Aksakal ilimizde temaslarda bulundu

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DSP Genel Başkanı Aksakal ilimizde temaslarda bulundu
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, çarşamba günü ve dün ilimizde 16 Nisan’daki referanduma yönelik çalışmalar yaptı.

 

Kandıra, Körfez, İzmit, Gebze’de halkla bire bir temas kuran Aksakal, “Referandumda Kocaeli’ye hayır oyu yakışır. Benim sokakta edindiğim izlenim, sonucun hayır çıkacağı yönünde” dedi.

AK PARTİ DE, CHP DE YANLIŞ

16 Nisan referandumu öncesi iktidarın da ana muhalefetin de halkı yanlış yönlendirdiğini söyleyen Aksakal şöyle konuştu: “İktidarın söylemlerinin aksine, PKK da, Avrupa da evet istiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, takmış 18 yaşında milletvekili seçilmesine. Bunda bir sakınca yok. Ama mevcut 18 madde içinde çok sakıncalı konular var. Bu anayasa kabul edilirse, işçilerin maaşını bile Cumhurbaşkanı belirleyecek” dedi. Aksakal, “Çarşamba günü Kandıra pazarındaydım. Kandıra köylüsünü çok bilinçlenmiş gördüm. Köylü üretici açıkça hayır diyor. 16 Nisan’da AK Parti’nin işi çor. Ama bunu kendileri istedi” şeklinde konuştu.

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