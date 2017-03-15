DSP Genel Başkanı iki gün Kocaeli’de

HAYIR İSTEYECEK
DSP, 16 Nisan referandumunda hayır oyu vereceğini açıklamıştı. Genel Başkan Aksakal, bugün temaslarına Gebze’den başlayacak. Saat 12.30’da Kandıra Pazarı’nı ziyaret edecek. DSP Genel Başkanı akşam saat 18.00’de İzmit’te Alevi Dernekleri Kocaeli Şubesi’ni, 19.00’da Sivaslılar Derneği’ni ziyaret edecek, gece parti örgütünün belirlediği ev ziyaretleri yapacak. DSP Genel Başkanı yarın da İzmit ve Körfez ilçede ziyaretler yapacak. Aksakal’ın yarın saat 17.30’da Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi’ndeki Artvinliler Kahvesi’nde konuşacağı açıklandı.
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