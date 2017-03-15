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DSP Genel Başkanı iki gün Kocaeli’de

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DSP Genel Başkanı iki gün Kocaeli’de
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 16 Nisan referandumuna yönelik çalışmalar için bugün ilimize geliyor. DSP Genel Başkanı yarını da ilimizde geçirecek, çeşitli temaslar yapacak.

HAYIR İSTEYECEK 

DSP, 16 Nisan referandumunda hayır oyu vereceğini açıklamıştı.  Genel Başkan Aksakal, bugün temaslarına Gebze’den başlayacak. Saat 12.30’da Kandıra Pazarı’nı ziyaret edecek. DSP Genel Başkanı akşam saat 18.00’de İzmit’te Alevi Dernekleri Kocaeli Şubesi’ni, 19.00’da Sivaslılar Derneği’ni ziyaret edecek, gece parti örgütünün belirlediği ev ziyaretleri yapacak. DSP Genel Başkanı yarın da İzmit ve Körfez ilçede ziyaretler yapacak. Aksakal’ın yarın saat 17.30’da Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi’ndeki Artvinliler Kahvesi’nde konuşacağı açıklandı.

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