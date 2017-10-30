DSP, İzmit tarihine dikkat çekti

Demokratik Sol Parti Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu, haftalık basın toplantısında İzmit tarihi açından zenginliğine dikkat çekerek ilimizin turistlere yönelik çalışmalar yapılması halinde bir cazibe merkezi haline gelerek kent ekonomisinin canlanabileceğini söyledi.

DSP Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu yaptığı konuşmada, “İzmit’in kent tarihi çok eskilere dayanır. İlimiz; Tarih, kültür, sağlık ve doğa turizminde çok önemli bir yere gelebilir. Belediyenin buna yönelik bir çalışma yapması gerekiyor ve İzmit’te tarihi yerleri restore ederken, turistlerin gezebileceği yerlerin yok edilmemesi gerekiyor. Kocaeli’nin doğası her geçen gün sanayileşme adına yok ediliyor. Gebze, Dilovası, Kartepe, Körfez kıyıları bu sanayileşme ile yok edildi ve ediliyor. Bizlerde etrafımızı kuşatan bu kontrolsüz sanayileşmenin yarattığı, görsel bozukluklar ve sağlığımızı kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyayız. İzmit geçmişinde yaşanan çok önemli olayları bağrında taşıyor. Şehrimiz birçok önemli isimlere ev sahipliği yapmış, birçok tarihi olaya şahit olmuştur.

4 ARALIK’TA BARBARA ANILACAK

İzmit’te inançları dolayısıyla öldürülen Hristiyan dünyasının önemli isimleri şehrimizde bulunmuştur. Barbara adına her yıl İzmit’te anma töreni yapılmaktadır. Bu yıl yine 4 Aralık’ta Ortodoks Patrik Bartholomeas tarafından anma töreni düzenlenecektir. Cumhuriyetin kuruluşu Mustafa Kemal tarafından 16 Ocak 1923’te İzmit’ten müjdelenmiştir. Dünyanın en eski inanç, düşünce, hoşgörü ve tolerans fermaları İzmit’ten dünyaya açıklanmıştır. Kocaeli’de Osmanlılar zamanındaki tarihi yerler turizm açısından çok büyük bir avantajdır. Ayrıca doğa turizmine de çok uygun olan kentimiz bir doğa sporu merkezi haline gelebilir. Sağlık turizmi için gerekli çalışmalar yapılırsa İzmit önemli bir merkez haline gelebilir. Kent ekonomisine büyük bir katkı sağlanması için turistlere yönelik çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi.

Ayşegül KALAYCI

