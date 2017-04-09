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DSP, sokağa indi

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DSP, sokağa indi
Demokratik Sol Parti (DSP) İzmit İlçe örgütü yürüyüş yolu üzerinde stant açarak ‘hayır’ bildirisi dağıttı

16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesinde ‘hayır’ kararı veren DSP İzmit İlçe örgütü sokağa inerek stant açtı. Yürüyüş yolu üzerinde açılan stantta İlçe Başkanı Hülya Yıldırım ve parti örgütü yer aldı. Yıldırım ve partililer vatandaşlara ‘hayır’ el broşürü dağıttı. Yıldırım, seçimde son viraja girdiklerini söyleyerek, “Referandumda parti örgütü olarak hayır diyeceğiz. İzmir halkına da neden hayır demesi gerektiğini anlatıyoruz. Yarın ve salı günü yürüyüş yolunda olacağız. Ulaşabildiğimiz kadar vatandaşa ulaşacağız” diye konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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