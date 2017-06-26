DSP’de samimi, sakin bayram

Demokratik Sol Parti (DSP) il örgütündeki bayramlaşma il ve ilçe başkan ile yöneticilerin, partililerin katılımıyla yapıldı.

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Başiskele İlçe Başkanı Mahir Tanta, DSP Parti Meclis Üyesi Yakup Kalmuk, Mustafa Temelli, KYÖD Başkanı Mehmet Toker, il ve ilçe yöneticileri ve partililer, DSP’deki törene katıldı.

“YENİLERE HOŞGELDİN, GİDENLERE GÜLE GÜLE”

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, bayram mesajında kardeşliğe, barışa, huzura vurgu yaptı, insanların öldürülmediği herkese adaletin ve eşitliğin dağıtıldığı bir dünya dileğiyle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Yeni atamalara da değinen Dedeoğlu, “Sayın Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu ve Tahir Büyükakın adına tayinlerini hem gurur verici, hem de şahsım adına üzücü buluyorum. Sayın Valimiz gerçekten kültürlü, işine mesleğine kendini adamış güzel bir insandı. Şahsen ben kendisini çok sevdim. Keza Tahir Büyükakın da bu kente hizmet etmiş bir hemşerimiz. Sayın Valimize ve Büyükakın’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Yeni valimize de hoş geldin dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum” dedi.

DEDEOĞLU: “YENİ DÜZENE BEN DE ALIŞAMADIM”

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, kentle ilgili çeşitli konularla ilgili değerlendirmesinde de şunları söyledi:

“Bu kentte tramvay nostaljik oldu. İzmit’in trafik sorununu çözecek bir proje olmadığını zaten savunmuştuk. Bu kente metro gerekiyor. Tramvayın en büyük yararı halk otobüslerinin şehir dışında kalmasıdır. Yeni trafik düzenine halk gibi, ben de alışamadım. Ancak eskiye göre biraz daha iyi gibi gözüküyor. Kente ücretsiz ya da uygun rakamlarla halkın rahat kullanacağı otoparklar gerekiyor. Siyasi partililer kanununda ve seçim kanununda değişiklik yapılacağını herkes biliyor. Seçim barajının kalkması ve TBMM’nin tüm Türkiye’yi temsil edecek yapıya kavuşturması gerekiyor”

Dedeoğlu, kendilerinin ev sahibi olacağı temmuz ayı il başkanları toplantısının da 10 Temmuz Pazartesi günü, 7 il başkanının katılımıyla Başiskele’deki Lastik İş Sendikası’nın yeni tesisinde yapılacağını hatırlattı.

Şennur YILDIZ

