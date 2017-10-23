DSP’den "29 Ekim’e katılın" çağrısı

İl binasında gerçekleşen açıklamaya DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun yanı sıra DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım ve yöneticiler katıldı. Basın açıklamasında konuşan İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP’nin cumhuriyetin teminatı olduğunu söyleyerek, “Bu hafta cumhuriyet haftası. En son yaptığımız il başkanları toplantısında bir çağrı yapmıştık. Tüm halkımızı Cumhuriyet Bayramı törenlerine coşkulu bir şekilde katılmaya davet etmiştik. DSP İl Başkanı olarak bu çağrımızı yenilemek istiyorum. Kocaeli halkı olarak bayrağınızı alın ve törenlere katılım sağlayın, Cumhuriyet Bayramımızı coşkulu kutlayın. Bu yıl yapılacak kutlamalarda birlik içinde daha güzel günlere adım atacağımızı umarak, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum”” dedi.

ATATÜRK CUMHURİYET’İ TÜRK GENÇLİĞİNE EMANET ETTİ

Cumhuriyet’in bir halk yönetim şekli olduğunu söyleyen Dedeoğlu, “Cumhuriyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Cumhuriyet; bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik gibi kavramları içinde barındırır. Bağımsızlık, özgürlük, eşitlik Türk ulusunun önem verdiği unsurlar olduğu için Türk ulusu ancak cumhuriyet yönetim şekliyle yönetilebilir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de cumhuriyete yönelik tehditler bulunmaktadır. Türkiye’yi çağdaş uygar dünyadan geri bırakacak her tülü faaliyetler bu tehdit unsurlarını oluşturmaktadır. Bu tehditlerin başında milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü bölücü faaliyetler gelmektedir. Türk milletini cumhuriyetin dayanağı olarak gören Atatürk, cumhuriyete yönelik tehditleri önlemek için toplumun milli kültür ile donatılması gerektiğini belirtmiştir. Kurmuş olduğu cumhuriyeti de hiç tereddüt etmeden sarsılmaz bir güven ve inanç beslediği Türk gençliğine emanet etmiştir” diye konuştu.

Ayşegül KALAYCI

