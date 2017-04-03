Dualarla açıldı.. Ünü Türkiye dışına taşacak

İSU Genel Müdürlüğü’nün ilimiz için önem taşıyan Sekapark alanında yaptırdığı 17 milyon TL’ye mal edilen, Uluslararası Merkez Laboratuvarı’nın tanıtımı bugün düzenlenen törenle yapıldı.

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’ın ev sahipliği yaptığı tanıtım törenine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Genel Sekreter Tahir Büyükakın, Rektör Prof.Dr. Sadettin Hülagü, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ile bürokratlar ve davetliler katıldı. Tanıtım töreninde İl Müftüsü Yusuf Doğan’da dua yaptırdı.

İSU Genel Müdürü Bayram, 12-13 yıl içinde 1.5 milyar TL’nin üzerinde altyapı yatırımı yaptıkların belirtti, “Yüzde 99 oranında arıtma ulaşan bir kuruluşuz. Bu konuda, Dünyanın gelişmiş şehirleri ile yarışıyoruz. Türkiye’nin örnek laboratuvarını kurduk. Daha önce 30 parametrenin analizini yapıyorduk. Şimdi 245 farklı parametre analizi yapabiliyoruz.” dedi.

Şehrin her yerine sağlıklı içilebilir ve kullanılabilir su vermenin en önemli işleri olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu “Su konusuna gözbebeğimiz gibi dikkat ediyoruz. İzmit Körfez’i bizim mutfağımız, oturma odamız. Şimdi, onlarca balığın yetiştiği akvaryum gibi. İSU’nun Merkez Laboratuvarı Kocaeli’mize yakışır bir tesis oldu.” dedi.

Türkiye’ye model belediye, su kanal idaresi olduklarını belirten Karaosmanoğlu şöyle konuştu: “Türkiye’ye milletine sevdalı Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor, bize yakışan da ona ayak uydurmaktır. Herşeyi karalamakla, hayır demekle olmaz. Evet kelimesi güzel bir kelime. Daha güçlü Türkiye olmak için çalışıyoruz. 16 Nisan’dan sonra daha güzel günler Türkiye’ye bekliyor.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram Merkez Laboratuvarının yapılmasında emeği geçenleri kutlayan Vali Güzeloğlu’da konuşmasında, “Dünyanın en ileri en üst düzeyde denetim ve kalitesini bizlerle buluşturuyor. Türkiye artık iddiasını lafla değil, icraatlarla ortaya koyan bir ülke olmanın gururunu yaşıyor. Suyun kontrol edilmesi ekonomik kullanılması ve su kaynaklarının çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Bu konuda İSU yönetimini tebrik ediyorum. Yüzde 99 oranında atık suyun dönüştürülmesi, israf edilmemesi ve tekrar kazandırılması da apayrı bir başarı örneğidir.” dedi. Milli Savunma Bakanı Işık’ta Şehrimiz, ülkemiz için önemli Laboratuvarın tanıtım töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Kocaeli’nin dünyanın en güzel ve ayrıcalıklı ve dünya nimetlerine en hızlı ve kolay ulaşılabilir bir şehri olduğunu belirten Bakan Işık, “Kocaeli, kabına sığmayan, en hızlı gelişen bir şehirdir. Yoğun ve dinamik şehirlerde kamumun bu hıza yetişmesi kolay değildir. Kocaeli, altyapısı en kötü şehirlerinden biriydi. En ufak yağmurlarda caddeler sular içinde kalır, evleri su basardı. İnsanlar çile çekerdi. Şimdi altyapısı en güçlü şehirlerden birisi haline geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı güçlü ekbi ile gece gündüz çalışıyor. Bu şehirde yaşamak, siyaset yapmak hizmet etmek büyük bir şanstır. Bu şehirde kavga-çekişme yok; bunların meyvesi alınıyor.” dedi.

İSU’nun yaptırdığı Merkez Laboratuvarının, Türkiye’nin ve yakın coğrafyanın en önemli referans tesislerinden birisi olacağını belirten Bakan Işık, şunları söyledi: “Ününün Türkiye dışına taşacağına inanıyorum. Büyük, güçlü ve akıllı bir yatırım. Allah hizmetleri daim eylesin. İSU kurumsallaşmasını en üst noktaya taşıyan Genel Müdürlüktür. Disiplin ve özveri ile çalışan Genel Müdür İlhan Bayram’a teşekkür ediyorum. İSU, kendi ölçeğinde en iyi hizmet veren kurumların başında geliyor. İSU’nun kaliteli yatırımları göğsümüzü kabartıyor. Büyükşehir Belediyemizde borç batağından, ilimizin her köşesine eser yapan konuma geldi.”

Törene katılanlara evet çağrısı yapan Bakanı Işık, “ Hükümet güçlü olursa, yerel yönetimlerde güçlü olur. 16 Nisan’da halk iradesi ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi önünü açılacak. Türkiye’de istikrar kalıcı hale gelecek. Her alanda demokratikleşmenin önünü açacak sistemi halkın oyuna sunuyoruz. Gelin istikrarı kalıcı hale getirelim. Dirayetli liderler diktatör olarak yaftalanır, gerçek diktatörler de perdelenir. Diktatörlük denilerek, algı operasyonlarına teslim olmayalım.” dedi.

Konuşmaların ardından İSU’nun Türkiye’ye örnek olacak Merkez Laboratuvarı gezildi. Bakan Işık, laboratuvar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Işık: 3 şehidimiz var

KİRLETENLER KORKSUN

İSU bugüne kadar şebekeye verdiği içme suyu örneklerini düzenli olarak analiz yapıyordu. Yeni kurulan, bugün açılışı yapılan tesiste, artık herhangi bir kirlilik halinde, deniz suyu veya dere suyu örnekleri de analiz edilebilecek. Kirletici madde ve bu maddeyi doğaya bırakanlar, tartışmaya yer olmayacak şekilde belirlenecek.

PİYASAYA DA HİZMET VERECEK

İSU’nun yeni laboratuvarında Büyükşehir Belediyesi, valilik kurumlarının getireceği su örneklerinin analizi dışında; belli tarife içinde özel sektöre de hizmet verilecek. Bu laboratuvardan verilen analiz raporları, Dünya’nın her yerinde kabul edilebilir geçerlilikte olacak.





