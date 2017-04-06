DÜĞÜN PASTASI

Artık yavaş, yavaş yaz aylarına doğru yaklaşıyoruz.. Havalar donuk ve soğuk yüzünü üzerimizden çekmemeye kararlı gibi görünse de, rüzgar, fırtına tüm hiddeti ve kuvvetiyle esip gürlese de, çaresiz..Bahar renkli, coşkulu, yaşam aşılayan neşesini hissettirdi bile.. Bu arada insanlarında yürekleri kıpır, kıpır ve çeşitli heyecanlarla yüklü..Yeni umutlar, hayaller, birliktelikler, aşklar, kurulacak yuvalar, yapılacak düğünler.. Evet, hazırlıkları heyecanla devam eden düğün törenleri..

Geçenlerde arkadaşlarla aramızda çok enteresan bir sohbet gelişti.. Sohbetin nedeni, yaz aylarına doğru yapılması kararlaştırılmış başta benim oğlumun olmak üzere heyecanla hazırlanılan düğünler.. Vee, dost düğünlerinin önümüze sıralanan davetiyelerinin çokluğuydu.. Aman ha, yanlış anlaşılmasın sakın.. Davetiyelerin çokluğu bizi son derece mutlu ediyor..İnsan böylesi ayrıcalıklı bir günü sevdiği dostlarıyla paylaşmak ister ve davet eder.. Tabiatıyla bizlerde dostlarımızı düğünümüze beklerken, elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalışacağız.. Ve, şimdiden evlenecek gençlerimize ve ailelerine mutluluklar ve kolaylıklar dileriz.. Biz düğünlerin olmazsa olmazı olan gelinlik, düğün pastası, salon seçimi, düğün yemeği gibi konulara dalmış, onların üzerine yoğunlaşmıştık.. Arkadaşlar gelinlik, pasta ve salon seçimi yüzünden anlaşamayıp son anda bozulan bir çok düğüne şahit olduklarını anlatıyorlar, masrafın en büyüğünü bu tür özentilerin kapsadığını tartışıyorlardı.. Bilhassa gelinlik ve düğün pastası günün ana konusu oluvermişti.. Ben de dahil bir kısım arkadaş “ aaa olmalı amaaa” derken, kimisiyse “ iyi de, ama biraz insaflı olmalı” diyordu.. Anlayacağınız bu anlamda her kafadan ayrı bir ses çıkarken, Kezban abla “kızım sen bir araştırsana bu gelinliğin ve düğün pastasının nereden çıkıp günümüze kadar geldiğini.. Bizde öğrenelim, bilgimiz artsın” diye espri yapmaz mı.. Buna karşılık bende tartışmalara tatlı bir nokta koymak düşüncesiyle “Tamam arkadaşlar, ben küçük bir araştırma yapacağım, hatta gazetemdeki köşemde de yazacağım ve sizler bu konu üzerine derin bilgilerle donanacaksınız” dedim..Gülüşerek sohbete ara verdik..

Söz vermiştim bir kere..Yoksa beni topa tutar bu benim meraklı arkadaşlarım dedim ve kolları sıvadım..Gelinlik ve Düğün Pastası ile ilgili araştırmaya girdim.. Vee, bakınız neler buldum…

*Malumunuz, düğünlerde gelin, damat olmadan düğün olmayacağı gibi kurulacak güzel birlikteliğin temeline yansıyan başka unsurlarda vardır..Örneğin en önemli ve özellerinden olan “Gelinlik ve Düğün Pastası” gibi.. Bu olmazsa olmaz addedilen detaylar yüzünden, aileler tarafından bozulan veya boykot edilen düğünler çoktur.. Ve bu adet en zengin düğünlerden tutunda, varoşlardaki kısıtlı ve mütevazi düğünlere kadar böyledir.. Gelelim gelinlik ve düğün pastasının geçmişten bu güne uzanan tarihçesine..

Ne kadar saflık ve temizlik timsali olduğuna inansak ta, beyaz gelinlik Osmanlı geleneklerinde yer almıyormuş arkadaşlar..Düğün pastası da aynen böyle.. Bunlar batılılaşmanın ve daha sonrada küreselleşmenin sonucu ortaya çıkan şeyler olarak adlandırılmış..

Bizde gelinlik, yörelerin kendisine has giysilerinden oluşurken (Türk motifleri ve folklorik özellikleri içeren) ..Gelin pastası diye özel bir yiyecekte yoktu..

Eski Romalılar devrinde, bu günkü bol kremalı ve görkemli şeklinden çok uzak, çavdar unu ve tuzla yoğrulmuş bir çörekten ibaretti..Evlenme töreni sırasında çöreğin bir parçasını koparıp yiyen damat çöreğin geri kalanını da gelinin başının üzerinde parçalardı..Bu sırada çöreğin ufalanmasının uğur ve bereket getireceğine inanılırdı.. Çöreğin parçalanması bakire olarak evliliğinin eşiğine gelen gelini, aynı zamanda damadın bu evlilikte söz sahibi olduğunu da sembolize ederdi..Orta çağ boyunca tuzlu çörek adeti devam etti..O dönemde İngiltere’de bir yığın haline getirilmiş bu çöreklerin üzerinden gelin ve damat birbirlerini öperlerdi..Çörek yığını refah içinde yaşasınlar diye iyice yüksek tutulurdu..Aslında çöreği parçalayıp konuklara dağıtmak gelinin göreviydi..Ama çok katlı çöreklerden oluşan düğün çöreğini gelinin tek başına kesmesi zorlaştı..Ve böylece damattan yardım istemek zorunda kalındı..İşte o günden beri de bu gelin ve damat, çöreği birlikte keser oldu..Bu adette ilk parçayı birbirine yediren çiftler olarak gelenekselleşti..Derken 17. Yüzyılda İngiltere’ye bir Fransız şef geldi..Bu şef, zahmetli çörek yığını uygulamasını tek tek çörekler halinden çıkartıp üst üste koyarak, piramit şeklinde bir kule haline soktu.. Aralarına düşmemeleri için bol bol yağ sürüyordu.. Daha sonra yağın kötü tadı gitsin diye içine şeker karıştırdı..18. yy da ise bu karışım kremaya, kule şeklindeki çöreklerde görkemli “Düğün Pastası” na dönüştü.. 19. Yüzyılda rengi beyazlaştırıldı..Ancak sebebi yine saflık ve temizliği aksettirmek için değil, zenginlerin kullandığı rafine şeker nedeniyle oluşuyordu..Ve zenginlik göstergesi ve timsali olarak ta böyle görülmesi tercih edildi..

Evet sevgili arkadaşlar..İnternet üzerinden edindiğim bu kısa bilgilerle sizleri aydınlata bileceğimi umuyorum..Bundan sonra bu konuda çok daha bilinçli tartışa biliriz diye düşünüyorum..Ancak ben, herkese maddi yönünü hiç düşünmeden, beyaz gelinliğinin içinde kuğular gibi süzülen güzel gelinim Aslı Çuhacı ve oğlum Tolga olmak üzere bütün evlenen çiftlerin hayatları gelinlik kadar beyaz ve temiz, çok katlı pasta kadar bol bereketli ve tatlı geçmesini dilediğimi belirtmek isterim..