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Düğün ve nikah zamanı

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Yıldız ANDİÇ

Aylardır siyasetle yatıp kalkıyoruz. Nihayet bugün  referandum yapılıyor ve bu ortam değişecek. Siyasi çekişmelerden doğru dürüst baharın geldiğini bile anlayamadık.

Yarından itibaren aslında “Düğün ve  nikah” dönemine giriyoruz. Özellikle Ramazan ayına kadar düğün salonları, nikah salonları, düğün bahçelerinde yer bulmak mümkün değil. Bu yıl bahar ayları ile birlikte mobilya ve beyaz eşyada da vergi indirimleri yapıldı. Yeni evlenenler ev eşyalarını biraz daha uygun fiyatlarla alma imkanı buldular.

Düğün mevsimi başlarken, geçmiş yıllarda ilimizde ciddi sorun olan iki konuya dikkat çekmek istiyorum.

Birincisi, gelin arabalarına yapılan eşkıyaca yol bağı uygulamaları. Artık Suriyeli dilenciler de çoğaldı. Nikah salonları çevresinde damatlardan veya yakınlarından para almak adına  yol bağı çeteleri  pusuya yatacaktır. Bu çok rahatsız edici ve riskli bir durum. Güvenlik ekiplerinin  önlem almasını diliyorum.

İkinci büyük risk, özellikle gelin almalarda ve bahçe düğünlerinde yaşanan silah sıkma olayları. Bizim ilimizde bu işler bahar ve yaz aylarında kontrolden çıkıyor. Artık meskun mahalde gelişigüzel  silah sıkma işinin mutlaka tamamen önlenmesi lazım. Çok can yandı bu nedenle. Kadınlar, çocuklar düğünün tadını çıkartamıyorlar, korkuyorlar. Bu işin de tamamen önüne geçmek gerekiyor.

…………

Düğün mevsimi başlarken bu sezon yeni yuva kurmaya hazırlanan herkese mutluluklar diliyorum. Bizim magazin servisinin de yükü kuşkusuz artacaktır. Aslında her düğüne yetişmek isteriz. Ama sınırlı kadro ile çalışıyoruz. Evlenen, düğün, nikah yapan çiftler, kendileri ile ilgili haberleri, isimleri  eksiksiz yazıp, fotoğrafları ekleyerek bize gönderirlerse, mutlaka haber olarak kullanırız. Evlenen bir çift ve yakınları için düğün ya da nikah törenlerinin gazetede yayınlanması, tarihi bir belgedir. Biz bu misyonu yıllarca üstlendik. Bu dönemde de üstlenmeye hazırız. Herkese, saygılar, sevgiler, mutluluklar.

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