Düğün yolunda ölüm

Aslen Gölcük’lü olan ve uzun süredir Almanya’da çalışan İsmail Yılmaz(45), tatil için geldiği Türkiye’de bir akrabasının düğün cemiyetine katılmaya giderken, Adıyaman’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Aslen Gölcüklü olan ve uzun yıllardır Almanya’da inşaat ustası olarak çalışan İsmail Yılmaz (45) yaz tatili için geldiği Türkiye’de, ailesiyle birlikte bir yakınının düğünü için çıktığı yolda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Ailesi ile birlikte düğün cemiyeti için yola çıkan İsmail Yılmaz’ın bulunduğu otomobil, önceki gün Adıyaman’da kaza yaptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İsmail Yılmaz’ın kullandığı SU DS 141 plakalı otomobile, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç çarptı. Araçtan ağır yaralı olarak çıkartılan İsmail Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı araç içerisinde bulunan eşi Ayşegül Yılmaz(44), kızı Elif Naz Yılmaz(2) kayınvalidesi Hatice Doğan(72) yaralanarak çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CENAZE TÖRENİ İHSANİYE’DE

İsmail Yılmaz’ın cenazesi tamamlanan otopsi işlemelerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi 4016 Sokak adresinde ikamet eden ve inşaat işleri ile uğraşan Ali Yaşar Temel Yılmaz’ın kardeşi olan İsmail Yılmaz’ın cenazesi bugün Cuma Namazını müteakip, İhsaniye Çiftlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İhsaniye Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kerim YAVUZ