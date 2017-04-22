Düğünde 80 kişi birbirine girdi! Yaralılar var

Körfez Tütünçiftlik’te, roman vatandaşların düğün cemiyeti kavgaya dönüştü. Alkollü şahısların karışması sonucu başlayan kavgada, iki kişi darp sonucu yaralanırken, bir kadın da baygınlık geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde, düzenlenen düğün cemiyeti sırasında kalabalığa karışan alkollü şahıslar nedeniyle kavga başladı. Yaklaşık 80 kişinin bir anda birbirine girdiği kavgada taş ve sopalar havada uçuştu. Yaklaşık 10 dakika süren kavgaya polis takviye kuvvetlerle müdahale etti. Kavgada iki kişi darp sonucu yaralandı, bir kadın da bayıldı. Yaralılar ve baygınlık geçiren kadın 112 sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Binali ASLAN