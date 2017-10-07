Düğündeki terör propagandasına tutuklama

Olay İzmit Topçular Mahallesi’nde yapılan bir düğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Topçular Mahallesi’nde bir düğünde solist tarafından çalınan şarkıların içeriğinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleri ile ilgili, örgüt elebaşına ithafen yazılan, içerisinde Kürdistan, Apo, PKK, Gerilla terimlerinin olduğunu ve düğündekilerin bu şarkılarla halay çektiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olayın ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturmada Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kimlikleri belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Mahkemeye sevk edilen 2 kişi de adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kerim YAVUZ