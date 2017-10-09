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Dükkanının açılışını tek başına yaptı

Dükkanının açılışını tek başına yaptı

Derince'de bir esnaf yeni açtığı dükkanının açılışını tek başına yaptı.

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Orhan Aydın isimli bir esnaf Derince Çenedağ Mahallesi Şehit Nedim Küçük Sokak No:1 adresinde Tencere Dünyası adlı dükkanını süsleyip tek başına açılışını yaptı. Dükkan girişine ikramlar koyan Aydın açılışa hiç kimseyi davet etmedi, sıra dışı bir uygulamayla yeni gelen müşterilere ikramda bulundu.  Aydın yaptığı açıklamada “İnsanları işinden etmek istemiyorum. İnsanlar işlerini bırakıp bana gelip zaman kaybedeceklerdi” dedi.

Binali Aslan

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