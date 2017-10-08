Dumandan yangının yerini bulamadılar

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesindeki bir hamamın talaş dolu deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun duman bulunan depodaki yangının yerini tespit etmekte zorlandı. Bunun üzerine vatandaşlar, depodaki çuvallanmış talaşın bir kısmını çıkartarak güvenli bir bölgeye taşıdı. İtfaiye görevlilerinin de müdahalesiyle alevler söndürülürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.