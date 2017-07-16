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‘Dümbük’ ifadesine disiplin yolu

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‘Dümbük’ ifadesine disiplin yolu
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, ‘Adalet’ yürüyüşü sırasında kaza geçirmiş ve ayağının fotoğrafını paylaşarak geçirdiği tedavi sürecini anlatmıştı.

Bu haberin gazetelerde yer almasının ardından partili İbrahim Turgut, CHP Milletvekili Haydar Akar için  “dümbük” ifadesini kullanmıştı. Yine partinin il yöneticilerinden olan Emre Gümüş de hem haberi paylaşmış, hem de Turgut’un “dümbük” yorumunu beğenmişti. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yorum yapan bu iki partiliyle ilgili şikayette bulundu ve disiplin kuruluna verdi.

Çiğdem ARMAĞAN

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