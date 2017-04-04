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Dumlupınar şehitleri Donanma'da anıldı

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Dumlupınar şehitleri Donanma'da anıldı
Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi ile çarpışarak batan Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci anıldı.

4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında İsveç bandıralı 'Naboland' isimli yük gemisi ile çarpışarak batan Dumlupınar denizaltısında 81 denizci şehit oldu. Dumlupınar denizaltısında şehit olanlar bugün Gölcük'te Donanma Komutanlığı'nda Deniz Şehitleri Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eken, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Baybars Küçükatay, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Berker Emre Tok, Dumlupınar denizaltısının hayattaki son personeli gazi emekli astsubay 99 yaşındaki Hüseyin Akış, şehit aileleri, gaziler ve emekli denizaltıcılar katıldı. 81 denizaltıcının anısına Deniz Şehitleri Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Yapılan konuşmaların ardından kabirleri deniz olan şehitler için Denizaltı Filosu Komutanlığı'nın önünden denize çelenk bırakıldı. Daha sonra TCG Sakarya ve TCG Yıldıray denizaltıları ziyarete açıldı. 

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