Dündar: “Düşmana karşı bir olalım”

Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu Başkanı Bilal Dündar, Türkiye ile düşmanlarının aynı olduğunu söyleyerek “Bizler Azerbaycan ile iş birliği içinde olmalıyız. Hemreyliğin amacı budur” dedi.

İKİYE BÖLÜNDÜ

Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu Başkanı ve Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi İdari Heyeti Başkanı Bilal Dündar bugün derneğin SEKA Park içerisinde bulunan binasında hemreylik (birlik ve dayanışma) günü ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Hemreylik gününden bahseden Dündar, “Azerbaycan 60 milyonluk bir ülkeydi. İran ve Rusya arasında ki savaş nedeniyle Aras Nehri hudut olarak tayin edildi. Kuzeyi Rusya’nın güneyi ise İran’ın egemenliği altında kaldı. 1828’de Rusya ile İran Türkmençay Antlaşması ile Azerbaycan iki ülke tarafından zapt edildi. İran’da ki 35 milyon Azerbaycan Türkü’ne Türk diyorlar ama Azeri kelimesini kabul etmiyorlar. Rusya’da Azerbaycan diyor ama Türk kelimesini kabul etmiyor. Böylece ikiye bölünen Azerbaycan Türkleri asimilasyona tabi tutularak kardeş oldukları engellenmiş oldu” dedi.

BAYRAM HAVASI İÇİNDE

Dündar, “Azerbaycan’ın kurucu liderlerinden Haydar Aliyev kanun çıkararak 31 Aralık tarihinde hemreylik (dayanışma) günü olarak ilan edilip bayram havası içinde kutlanmaktadır. Dünyaya dağılmış bulunan 60 milyon üzerindeki Azerbaycan Türkleri arasındaki birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek için büyük çalışma yapılmaktadır. Biz de federasyon olarak bize bağlı bütün derneklere birlikte 31 Aralık gününü birlik, beraberlik ve dayanışma günü olarak halkı bilinçlendirmek adına kutlama yapmaktayız. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı İlham Aliyev üç yıl önceki ulusa sesleniş amaçlı bir genelgesinde Türkiye’nin Kocaeli şehrinde Büyükşehir Belediyesi’nin vermiş olduğu Kültür evinden övgü ile söz edip teşekkür etmişti” diye konuştu.

DÜŞMANIMIZ AYNIDIR

Dündar şunları söyledi: Etkinliğimizi bugüne aldık. Azerbaycan bizim için olmazda olmaz dost ülkemizdir. Azerbaycan her zaman Türkiye ile bir olmuştur. Bazı güçler her zaman bu iki kardeşi birbirinden ayırmak için elinden geleni yaptı ve hala da yapmaya devam ediyor. Azerbaycan topraklarını yüzde 20’si işgal halindedir. Bir an önce kurtarılması gerekiyor. Bunda Rusya’nın faktörü çoktur. Bizim düşmanımız aynıdır. 1974’te Kıbrıs Türklerini katlettiler. 1983’te PKK ortaya çıktı. Bu ne ilktir ne de sondur. Bizler Azerbaycan ile iş birliği içinde olmalıyız. Hemreyliğin amacı budur. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman hakkımızı alabiliriz. Bizde federasyon olarak elimizden geldiğinde hemreylik günümüzü kutlayacağız. Bugün İstanbul ve İzmir derneği Anıtkabirdeler”

Çiğdem ARMAĞAN