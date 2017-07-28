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Dünya Hepatit Günü'nde farkındalık yarattılar

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Dünya Hepatit Günü'nde farkındalık yarattılar
28 Temmuz Dünya Hepatit Günü nedeniyle İzmit Seka Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Hastane C Blok Poliklinikler katında farkındalık yaratmak amacıyla stant açıp hastalara sarı ve kırmızı kurdele dağıttı.

Hastane Başhekimi Op. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Canan Yılmaz,  Göğüs hastalıkları hemşiresi Meryem Yıldırım Çalışkan, Merve Yeşilkır, Poliklinikler sorumlu hemşiresi Özge Öztürk, Enfeksiyon Hemşiresi Nergiz Şen, Sevdiye Recepoğlu’nun katıldığı etkinlikte toplum üzerinde Hepatit hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla açılan bir günlük standda renkli görüntüler oluştu. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarına sarı balon ve kırmızı sarı kurdele dağıtan Göğüs Hastalıkları Bölümü sağlık personeli yazılı tişörtleriyle de dikkat çektiler.  Kırmızı kurdeleler kanı, sarı kurdeleler ise sarılığı temsil etmiş oldu. 

HEPATİT NEDİR?
Hepatit, Karaciğerimizin iltihaplı rahatsızlıklarına verilen isimdir diye tanımlanabilir. Çoğu kez sarılık rahatsızlığı ile kendini aksettiren hepatitlerin aşamalarında karaciğer yetmezliği belirtileri de kendini gösterebilir. Hepatitin bir  çok nedeni olabilir. Bu sebeplerin ilk sırasında virüsler gelmektedir. Aynı zamanda parazitler, mantarlar, bakteriler, alkol kullanımı, alınan kimi ilaçlar ve bazı zehirli maddeler hepatit oluşumuna sebep olabilmektedir.

Şennur YILDIZ

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