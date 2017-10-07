Dünya Kupası hayali sona erdi

A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki kritik maçta İzlanda'ya 3-0 yenilerek hüsrana uğradı.

Eskişehir'de oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Gudmundsson, 39. dakikada Bjarnason ve 49. dakikada Arnason kaydetti.

14 puanda kalan Milli Takım'ın Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na katılma ihtimali kalmadı.

I Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Hırvatistan evinde Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı. Ukrayna ise deplasmanda Kosova'yı 2-0 yendi.

Bu sonuçların ardından İzlanda 19 puanla liderliğe yükseldi. 17 puanlı Hırvatistan 2. sırada, aynı puandaki Ukrayna ise 3. sırada yer aldı. Dünya Kupası'na direkt katılacak olan ekip ve play-off oynayacak olan takım son maçların ardından belli olacak. Puan eşitliği halinde genel gol averajına bakılacak. Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en kötü ikinci takım elenecek.