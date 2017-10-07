Dünya Kupası hayali sona erdi
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında A Milli Takımımız evinde İzlanda'ya 3-0 mağlup oldu. Millilerin bu sonuçla birlikte 2018 Dünya Kupası'na gitme şansı matematiksel olarak sona erdi.
A Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki kritik maçta İzlanda'ya 3-0 yenilerek hüsrana uğradı.
Eskişehir'de oynanan mücadelede konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Gudmundsson, 39. dakikada Bjarnason ve 49. dakikada Arnason kaydetti.
14 puanda kalan Milli Takım'ın Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na katılma ihtimali kalmadı.
I Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise Hırvatistan evinde Finlandiya ile 1-1 berabere kaldı. Ukrayna ise deplasmanda Kosova'yı 2-0 yendi.
Bu sonuçların ardından İzlanda 19 puanla liderliğe yükseldi. 17 puanlı Hırvatistan 2. sırada, aynı puandaki Ukrayna ise 3. sırada yer aldı. Dünya Kupası'na direkt katılacak olan ekip ve play-off oynayacak olan takım son maçların ardından belli olacak. Puan eşitliği halinde genel gol averajına bakılacak. Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en kötü ikinci takım elenecek.
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