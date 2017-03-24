Dünya Su Günü’nde ‘Suyun Sesi’ konseri

Dünya’da her yıl 22 Mart’ta kutlanan Dünya Su Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel program önceki akşam gerçekleşti.

İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, DSİ Kocaeli Şube Müdürü Cahit Aşkın, İSU üst düzey yöneticileri, çalışanlar ve davetliler katıldı.

93 YILDIR KUTLANIYOR

Su Günü’nün Dünya’da 93 yıldır kutlandığını hatırlatan İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, oksijenden sonra en önemli yaşam kaynağı olan suyun değerinin hiçbir zaman azalmayacağını aksine, her zaman daha da artacağına dikkat çekti. Dünya da her 5 insandan birinin güvenilir sağlıklı su içmekten mahrum olduğunu belirten Bayram, “Canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için sürekli suya ihtiyaç var. Suyun yerine geçecek bir madde yok. Medeniyetler hep su kenarlarında kuruldu. Günümüzde ekonominin temelinde de su var” dedi. Küresel Isınma ve suyun önemini anlatan tanıtım filminin izlenmesinin ardından konuşmasını sürdüren İSU Genel Müdürü Bayram, şöyle konuştu: “Son yüzyıl içinde Dünya nüfusu 3 kat artmış ama su kaynaklarına olan talepte 7 kat artmış. Özellikle şehirleşme ile birlikte çok daha önemli hale gelmiştir. Sera gazı bizim bölgemizi etkiliyor ve Dünyamız da gittikçe ısınıyor. Son 75 yıldan bugüne kadar 1 derece Dünya’nın sıcaklığı artmış 2060 yılında 4 derece 2100 yılında da 6 derece artacağı öngörülüyor. Bugüne kadar suyun yerine geçen madde sentetik olarak elde edilmiş değil, bu nedenle vazgeçilmez. Sadece insan yaşamı için değil, tarım içinde gerekli. Suyun üretilmesi ve dağıtımı dahi önemli istihdam oluşturuyor. Kocaeli’de yüzde 11 sanayide kullanılırken, Dünya’da bu oran yüzde 18’dir. Evsel kullanım bizde daha fazladır.” Bayram, kurum olarak ‘su’ konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

YAĞDIR MEVLAM SU

Dünya’daki suyun yüzde 1’nin içilebilir nitelikte olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, su üzerine şiirler yazılmış, türküler, şarkılar söylenmiş. Bir gün Emel Sayın’ın, ‘Yağdır Mevlam Su’ şarkısını söylerken ağladığımı hatırlıyorum. Yaşam sebebimiz, suyun kıymetini iyi bileceğiz.” dedi.

İSU, bilimsel çalışmaları ve tecrübeleri ile Türkiye’ye örnek olduğunu, ülke dışına çıkarak, Balkanlar ve Afrika’daki şehirlerde de bilgi deneyimlerini paylaştığını ifade eden Karaosmanoğlu, şöyle konuştu: “Halkımızı bir an olsun susuz bırakmamak için gece gündüz çalışıyor, planlar yapıyoruz. Su üzerinden siyaset ve pazarlık yapılmaz. Geçtiğimiz yıllarda Yalova ve Adapazarı’nın bazı yerlerine su verdik. Susuz kalsınlar bizi ilgilendirmez demedik. Suyumuzu komşularımızla paylaştık. Paylaşmasaydık ayıp ederdik. Su kaynaklarını korumak hepimizi görevidir.”

MUSLUKTAN İÇİYORUM

Evinde musluktan su içtiğini belirten Karaosmanoğlu, “En sağlıklı su, bizim suyumuz. Baraj suyunu kontrol ediyoruz ama şişelerdeki suyu kontrol edemeyiz. Musluktan akan su, şişe sularından yüzde yüz daha sağlıklıdır. En sağlıklı suyu vatandaşa ulaştırıyoruz. Yaptığımız içme suyu ve çevre yatırımları ile Almanya, İngiltere ve Fransa’nın önündeyiz. Entegre su yönetimi yapıyoruz. Bunun için kaynakları ekonomik kullanıyor, bilimsel yöntemlerle çalışıyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi ABD Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet Hakkı Turabi ‘Suyun Sesi’ konserinde, akademisyenlerden oluşan saz heyeti ile Türk Sanat, Türk Halk ve İlahi Müziği’nin seçkin eserlerini seslendirdi.