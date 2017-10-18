Dünya Yürüyüş Gününde Kartepeli kadınlar bir araya geldi

Kartepe Belediyesi Kadın Spor Merkezlerince “Şimdi Hareket Zamanı” temalı yürüyüş etkinliği, 14 Kadın Spor Merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilerek bir ilke imza atıldı. Etkinlikte, bayanlar hem eğlendi hem de farkındalık oluşturarak, obeziteye ve sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

Düzenli dinç ve zinde kalabilmek için tüm vatandaşların düzenli yürüyüşü ve egzersiz tüm vatandaşların yapması gerektiğini dile getiren Kartepe Belediye Başkan Üzülmez, “On bin adım fonksiyonel sistemimizin gelişmesine yardımcı oluyor. Bununla birlikte kilo kontrolü de sağlanılıyor. Yüksek tansiyon riski olan insanların tansiyonlarının düzelmesine yardımcı oluyor. Sağlıklı toplum demek başarılı toplum anlamına da gelir. Kartepeli vatandaşlarımızın sağlığı için her türlü hizmeti ve sosyal aktiviteyi destekliyor ve gereken yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan bayanlar memnuniyetlerini dile getirerek, 10 bin adımı yaşam felsefesi haline getirdiklerini belirttiler.