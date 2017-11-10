Dünya'da bir ilk, İzmit'te düzenlenecek

İzmit Belediyesi’nin destekleriyle Art Nikomedya tarafından 15-18 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslar arası İzmit Kısa Film Festivali (I.I.S.F.F) ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Art Nikomedya Dernek Başkanı Akın Ülkü Sevinç ve projenin uluslararası koordinatörleri katıldı. Festivalin "Young Authors, Documentary ve Animation&Fiction" olacak şekilde 3 ana kategoride düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca festival kapsamında deprem temalı workshop ve panellerin de düzenleneceği kaydedildi. Yetkililer, festivale dair tüm detayların Ocak ayında paylaşılacağını ifade etti.

