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Dünyanın en hareketlileri Hong Konglular

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Dünyanın en hareketlileri Hong Konglular
Akıllı telefonlardan edinilen verileri inceleyen bilim adamları, günde en fazla adımı Hong Kongluların attığını, en az yürüyenlerin Endonezyalılar olduğunu tespit etti.

Akıllı telefonlardan edinilen veriler, dünya çapında 111 ülkede insanların günlük hayatlarında ne kadar hareketli olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan, Stanford Üniversitesinin yaptığı araştırmada 717 bin 527 kişinin 68 milyon gününü kapsayan akıllı telefon verileri incelendi.

Dünya çapında günlük ortalama 4 bin 961 adım atıldığı, Hong Kongluların 6 bin 880 adımla listenin başına oturduğu belirtildi.

Endonezya listenin en altında
Listede yer alan diğer ülkelerden Çin'de ortalama 6 bin 189, Japonya'da 6 bin 10, İspanya'da 5 bin 936, İngiltere'de 5 bin 444, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 4 bin 516 ve Brezilya'da 4 bin 289 adım atıldığı kaydedildi.

Endonezya, 3 bin 513 adımla listenin en altında yer alıyor.

Türkler günlük ortalama 5 bin adım atıyor
Türkiye ise günlük ortalama 5 bin adımın atıldığı ülkeler arasında bulunuyor.

Herkesin hemen hemen aynı sayıda adım attığı ülkelerde obezite ve fazla kilonun daha az görüldüğü ancak adım sayısında kişiler arasındaki makas açıldığında obezite riskinin arttığı belirtildi. Bu ülkelerde bazılarının neredeyse hiç yürümediği, kimilerinin de çok fazla yürüdüğü kaydedildi.

Veriler erkek ve kadınlar arasındaki hareketlilik farkını da ortaya koydu. Buna göre erkekler kadınlardan daha fazla yürüyor. Bu farkın, "hareketlilik makasının" açık olduğu ülkelerde daha belirgin olduğu ifade edildi. Neredeyse herkesin aynı oranda hareket ettiği, Japonya gibi düşük obezite oranına sahip ülkelerde kadınlarla erkeklerin benzer seviyelerde egzersiz yaptığı görüldü. Öte yandan, ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde kadınların daha az aktif olduğu tespit edildi. 

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