Dünyanın en önemlileri Gebze'de olacak

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 2018 Dünya Gençler Şampiyonası'nın 4-16 Eylül 2018 tarihlerinde Gebze Belediyesi iş birliği ile Gebze ilçesinde yapılacağını söyledi.

Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi kararlaştırılan organizasyon için Gebze Belediyesi ile protokolün imzalandığını belirten Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Satranç, yerel yöneti̇mleri̇n desteği̇yle daha da güçleniyor." dedi.

Son beş yıldır yaptıkları yatırımlar, organizasyonlar ve projeler ile dünya satrancının ilgisini Türkiye'ye çektiklerini dile getiren Tulay, "Türkiye olarak dünya satranç otoritelerinin takdir ettiği projeleri hayata geçirip, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenliyoruz. Satranç sporunun Türkiye'nin her noktasına yayılması için yaptığımız çalışmalar sonucunda, artık Türkiye bir 'satranç ülkesi' olarak adlandırılıyor." diye konuştu.

Türk satrancının gelişmesinin, tarihi zaferlere imza atmasının sponsor ve yerel yönetimlerin desteğiyle olduğunu ifade eden Tulay, şunları kaydetti:

"Biz özellikle yerel yönetimlerin spora, satranç sporuna destek vermesini istiyoruz. Bunun için 'Sokakta Satranç Var', 'Satranç Parkları' gibi projelerimizi, yerel yönetimler ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimlerin spora verdiği destek, dünyada bilinirlik ve turizm açısından geri dönüşler sağlıyor."

Gebze'de düzenlenecek Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nın FIDE'nin en önemli faaliyetleri arasında yer aldığına vurgu yapan Tulay, "12 gün boyunca dünyanın birçok ülkesinden 20 yaş altı gençler gelecek ve dünyanın en önemli satranç sporcuları Gebze'de buluşacak." ifadelerini kullandı.